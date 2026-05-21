英超｜卡斯米路势登陆美职 或转投国际迈阿密与美斯做队友

根据《ESPN》引述消息人士指，美职的国际迈阿密有望于卡斯米路争夺战跑出，力压洛杉矶银河和沙特联球队，签下这名巴西国脚。

34岁的卡斯米路于今年1月宣布，将于6月30日合约届满后离开曼联。尽管曼联球迷极力希望令卡斯米路改变主意，这名巴西中场的去意已决，并已在最后一场主场赛事向球迷感人告别。

曼联球迷感谢卡斯米路。美联社

卡斯米路将离开曼联。美联社

卡斯米路下一站势登陆美职。美联社

力压银河、伊蒂哈德

卡斯米路的下一站，极有可能是美职的国际迈阿密。据《ESPN》的消息人士表示，国际迈阿密和银河均于3月接触过卡斯米路，沙特联赛球会伊蒂哈德亦对卡斯米路感兴趣。但《ESPN》再引述消息人士指，国际迈阿密是卡斯米路的首选。

或有技术问题需解决

另外，根据美职联规定，球会可在任何时候将最多5名球员列入发现名单（discovery list），列入名单的球队享有优先谈判权。据报银河抢先将卡斯米路列入名单，令国际迈阿密在未与银河达成协议前，无法直接签入卡斯米路。而目前国际迈阿密3个指定球员名额已经爆满，3名球员分别是美斯、迪保罗和贝达拉美。