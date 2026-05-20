英超│阿仙奴夺冠实至名归 10项数据排第1 进攻防守同样最出色

阿仙奴趁次席曼城失分，提早一轮取得今届英超冠军，这个时隔22年再次摘下的联赛锦标，绝对是实至名归。该队有多达10项数据，在本季英超高据第一，全方位涵盖防守、进攻和纪律各方面，前英格兰射手舒利亚直言兵工厂值得这个冠军。

分数、胜仗、死球入球最多

37轮累积82分，阿仙奴当然是本季英超取得最多分数的球队。而他们合共取得25胜，亦是整个联赛最多胜仗的队伍，比第2位的曼城第2场。入球方面，18个角球入球冠绝所有球队，并打破英超单季纪录；28个入球来自死球(包括角球)，亦是所有球队最多；防守方面，全季至今仅失26球，场均0.7球，两项数字都是今季英超最佳；不失球场数19场，当然亦是整个联赛最佳，门将大卫拉耶亦提早夺得金手夺奖。

纪律整个英超最好 无输过12码和领红牌

纪律上，枪手整季未输过12码，是唯一一队做到；37轮联赛只有50面黄牌，亦是黄牌数目最少的一队，比第2位的利物浦少5面；两黄一红和直红都未出现过，与曼城和白礼顿并列第1；而他们亦以50分在英超公平竞投榜排榜首，领先跟随其后的红军10分。

舒利亚：冠军实至名归

阿仙奴在10项数据都排第1，前英格兰射手舒利亚大赞他们夺冠实至名归：「阿仙奴的表现太出色了。这个冠军实至名归。枪手的防守冠绝联赛，进攻端虽不算顶尖，但阿迪达把整支球队糅合得极其出色。恭喜他们取得冠军。

2025至26球季阿仙奴排名第一的数据