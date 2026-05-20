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英超│阿仙奴夺冠实至名归 10项数据排第1 进攻防守同样最出色

足球世界
更新时间：15:05 2026-05-20 HKT
发布时间：15:05 2026-05-20 HKT

阿仙奴趁次席曼城失分，提早一轮取得今届英超冠军，这个时隔22年再次摘下的联赛锦标，绝对是实至名归。该队有多达10项数据，在本季英超高据第一，全方位涵盖防守、进攻和纪律各方面，前英格兰射手舒利亚直言兵工厂值得这个冠军。

分数、胜仗、死球入球最多

37轮累积82分，阿仙奴当然是本季英超取得最多分数的球队。而他们合共取得25胜，亦是整个联赛最多胜仗的队伍，比第2位的曼城第2场。入球方面，18个角球入球冠绝所有球队，并打破英超单季纪录；28个入球来自死球(包括角球)，亦是所有球队最多；防守方面，全季至今仅失26球，场均0.7球，两项数字都是今季英超最佳；不失球场数19场，当然亦是整个联赛最佳，门将大卫拉耶亦提早夺得金手夺奖。

纪律整个英超最好 无输过12码和领红牌

纪律上，枪手整季未输过12码，是唯一一队做到；37轮联赛只有50面黄牌，亦是黄牌数目最少的一队，比第2位的利物浦少5面；两黄一红和直红都未出现过，与曼城和白礼顿并列第1；而他们亦以50分在英超公平竞投榜排榜首，领先跟随其后的红军10分。

舒利亚：冠军实至名归

阿仙奴在10项数据都排第1，前英格兰射手舒利亚大赞他们夺冠实至名归：「阿仙奴的表现太出色了。这个冠军实至名归。枪手的防守冠绝联赛，进攻端虽不算顶尖，但阿迪达把整支球队糅合得极其出色。恭喜他们取得冠军。

2025至26球季阿仙奴排名第一的数据

类别 数据内容 排名 / 备注
联赛积分 82分(37场) 第1名(已确保夺冠)
胜场数 25胜 全联赛最多
防守失球 26球 全联赛最少 (场均仅失 0.7 球)
零封场数 19场 第1名(大卫拉耶确保夺得金手套奖)
角球入球 18球 第1名(打破英超历史单季纪录)
死球入球 28球 全联赛最多
被罚12码 0个 全联赛唯一一支整季未输过12码的球队
红牌数目 0面 并列第1(与曼城、白礼顿相同)
黄牌数目 50面 全联赛最少
公平竞技积分 50分 联赛最低分

 

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