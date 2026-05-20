世界杯2026‧列强点评｜伊朗争小组第3出线 柱趸式中锋泰尼米成关键
更新时间：13:42 2026-05-20 HKT
发布时间：13:42 2026-05-20 HKT
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伊朗以世杯外亚洲区第3圈C组榜首身份晋级决赛周，唯一败仗是笃定出线后作客0:1负卡塔尔，不过7场胜仗有4场仅赢一球，晋级不算轻松。伊朗可以连续4届晋身决赛周，体格与速度优势是最大武器，身高1.85米的奥林比亚高斯中锋泰尼米曾于波图及国际米兰任柱趸式中锋，中场古度斯及翼锋查汉巴殊各自征战英超3季，门将比兰云特曾是健力士掷球最远纪录保持者。
仍需改善表现不稳缺点
然而，伊朗6次打入决赛周悉数分组赛出局，不过今届赛制有最佳第3名，或增加不少晋级希望，但表现不稳的缺点尚待改善。教练加兰奴尔两年前领军亚洲杯杀入4强，代表作是8强击败大热门日本，该仗关键仍是以体格冲击逼对手防线犯错，但准决赛在落后卡塔尔2:3后打少一人，最终无力回天饮恨出局，可见技术及心态上仍有很大进步空间。
虽然受「美以伊」战事影响，但预料伊朗6月出现在美国的可能性仍然极高。以实力和经验计，伊朗在G组肯定不是包尾，加上赛程有利，第一场就对同组最弱的新西
兰，能否尽早入局先取3分是出线关键，否则只会复制上届首战被英格兰大炒6:2，就算之后赢威尔斯亦无济于事。
伊朗世界杯G组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
16-06 早上9:00 纽西兰
21-06 深夜3:00 比利时
27-06 早上11:00 埃及
伊朗焦点球员
泰尼米
位置：前锋
出生日期：18-07-1992
效力球会：奥林比亚高斯
国际赛上阵/入球：94场/51球
古度斯
位置：中场
出生日期：03-09-1993
效力球会：卡尔巴FC
国际赛上阵/入球：64场/3球
米拿穆罕默迪
位置：后卫
出生日期：29-09-1993
效力球会：柏斯波利斯
国际赛上阵/入球：74场/1球
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