英超│艾宁夏兰特入波重夺金靴在望 失望让阿仙奴夺冠 「见奥迪加特捧杯好痛苦」
更新时间：13:06 2026-05-20 HKT
发布时间：13:06 2026-05-20 HKT
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曼城射手艾宁夏兰特在周二英超作客般尼茅夫时完场前破网，收录本季联赛第27个入球，尚余一轮下在射手榜榜首有5球领先优势，重夺金靴奖在望。然而球队赛和1:1，让榜首阿仙奴提早一轮封王，此子矢言见到挪威国家队友、枪手队长马田奥迪加特捧起联赛奖杯很痛苦，但作为挪威人还是要祝贺他。
射手榜领先5球 重夺金靴在望
艾宁夏兰特今场补时5分钟建功，连续5场联赛为曼城出场都入1球，将本季英超总入球数增至27球，继续在射手榜遥遥领放。宾福特中锋伊戈泰亚高以22球居次席，在尚余一轮下夏兰特大有机会取得金靴奖，第3度成为英超最佳射手，并时隔一年重获这荣誉，上季金靴射主为29球的利物浦锋将穆罕默德沙拿。
痛苦见到奥迪加特捧杯 仍祝福他
虽然重夺金靴在望，但此子矢言失落英超冠军非常失望：「现时情绪很失落，这样的结果无法让人满意。」其挪威国家队队友马田奥迪加特在周日英超煞科战，将会以队长身份带领阿仙奴高举奖杯，他表示感到很痛苦：「真的很痛苦，看到他捧杯，心里有点不好受。但我要视贺他，他配得上这个冠军，看到一个挪威人赢得英超锦标，感觉太好了。」
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