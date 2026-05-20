英超│助好友阿迪达圆捧杯梦 般尼茅夫教练伊拉奥拿：希望佢赢埋欧联﹗

阿仙奴多得般尼茅夫赛和曼城，力压后者赢得今届英超冠军。般尼茅夫主教练伊拉奥拿(Andoni Iraola)与枪手主帅阿迪达(Mikel Arteta)是儿时好友，前者矢言为他们感到高兴，并笑言期待得到阿帅的礼物，或至少一条感谢的短讯。同时他亦希望好友带领枪手赢得欧联冠军，完美地完成本赛季。

伊拉奥拿戥儿时好友高兴

同样于1982年出生的阿迪达和伊拉奥拿，儿时一起在西班牙一间名叫安迪古高的青年军球队效力，彼此合作了8年才分开发展，之后一直保持联络。如今伊拉奥拿带领般尼茅夫赛和次席的曼城，让好友阿迪达率领的阿仙尼时隔22年再夺英超锦标，他亦戥后者高兴：「我真心为他高兴，他在枪手的工作非常出色，过去几年其球队的表现也一直很稳健。我必须祝贺阿仙奴，亦为他们高兴。」

般尼茅夫锁定来季欧战资格

伊拉奥拿还笑言，希望收到阿帅的礼物：「收到一点礼物，当然最好。我现在还未看手机，但至少应该收到一条短讯吧。」他亦祝贺好友赢得欧联锦标，成为双冠王：「阿仙奴还有欧联决赛的挑战，希望他们能在那里完成最后一击，捧起冠军。」除了为好友圆捧杯梦外，伊帅亦率般尼茅夫提前锁定来季的欧战资格，队史首次征战欧洲赛，甚至有机会出战欧联，他喜言：「很开心用这次的欧战资格来回报球会、球迷和球员给我的一切。」这名西班牙籍教头早前已确认，今夏会离开般尼茅夫。