英超｜传承传奇！马列斯卡重返曼城签约3年

随着曼城传奇领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）将在周日煞科战后离任的消息愈演愈烈，这支英超班霸的接班人选亦火速敲定。据多家英国媒体及转会权威记者罗马诺（Fabrizio Romano）证实，曾担任哥帅助教的意籍主帅马列斯卡（Enzo Maresca），已同意与曼城签下一纸为期3年的合约，准备在下季重返伊蒂哈德球场，执掌这支冠军之师。

马列斯卡已同意与曼城签下一纸为期3年的合约。法新社

曾领车仔勇夺欧协联



现年46岁的马列斯卡被视为哥迪奥拿的「天选接班人」。他与曼城渊源甚深，曾先后担任球队青年军主帅及哥帅的副手（2022-23球季），对球队的战术体系与运作了如指掌。随后他转战李斯特城带领球队升班，并在执教车路士的18个月期间，赢得了欧协联及世界冠军球会杯。

马列斯卡曾领车仔勇夺欧协联。路透社



尽管马列斯卡在今年一月因与车路士高层意见不合而离职，但曼城一直将他列为长期接替哥帅的首选。据悉，双方已就一份为期3年的合约达成协议，马列斯卡将背负着传承哥帅战术哲学的重任，开启曼城的新时代。

马列斯卡曾领车仔勇夺欧协联。法新社



哥迪奥拿：最重要是回首时能带笑脸

对于未来，哥迪奥拿近期在公开场合始终避重就轻，不愿正面回应合约问题。他在最新一次访问中感性地表示：「球会真的不需要为我做什么，人生最重要的事情是，当你回首往事时，你能带著大大的笑脸说：『那段日子真好。』」