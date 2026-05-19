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世界杯2026｜巴西26人世界杯大名单出炉 尼马第4度出战世界杯 李察利臣、祖奥柏度齐落选

足球世界
更新时间：12:54 2026-05-19 HKT
发布时间：12:54 2026-05-19 HKT

美加墨世界杯倒数不足30日，各队大名单陆续出炉，巴西队18日由主帅安察洛堤公布26人大名单，外界关注的尼马亦得偿所愿入选，另外老大哥卡斯米路、马昆奴斯哥利亚亦获征召，但里察利臣和祖奥柏度则落选。

尼马第4度出战世界杯

今届世界杯开波前其中一大关注点必然是尼马会否出战今届世界杯，巴西主教练在发布会宣布尼马入选时，随即引起全场欢呼，现年34岁的尼马去年重返母会巴甲的山度士，他代表巴西出战128场攻入79球，他亦是巴西国家队队史最多入球的球员，也被外界认为是近年「森巴军团」的灵魂人物，但自2023年开始便因伤病影响未再为国家队上阵，安帅提到征召尼马的原因：「我们用一整年分析尼马，我们了解到在最后这段时间，他保持了连续的训练而且身体状况良好。」

另外近10场都缺席的物物浦门将艾利臣比加亦获征召，而除了今季结束将离开曼联的卡斯米路和巴黎圣日耳门的马昆奴斯哥利亚入选外，效力宾福特今年表现出色，兼以22球排英超射手榜第2的伊戈泰亚高亦获征召。而今季表现未如理想效力热刺的理察利臣和车路士的祖奥柏度也无缘代表国家队。

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