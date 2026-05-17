Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联争标组｜杰志煞科战4:4遭东方逼和 伍健谈下季征战亚冠2：出得去代表香港唔衰得

足球世界
更新时间：22:14 2026-05-17 HKT
发布时间：22:14 2026-05-17 HKT

港超联收官日压轴有杰志在将军澳运动场对上东方，最终虽东方以4:4逼和杰志，但仍无阻「蓝鸟」今届港超联封王，而门将王振鹏亦将退役，结束21年杰志生涯，杰志班主伍健表示对球队表现满意，也透露大致完成来季组军，亦否认卡云尼来季加盟的谣言。

杰志煞科战4:4战和东方

杰志在争标组开始前已提前封王，但今场对上东方依然火力全开，皆因「蓝鸟」门将王振鹏已在赛前宣布将会退役，他亦戴起队长臂章出战今场赛事，开赛仅7分钟杰志就由明加索夫接应林柏燃长传射入空门，边裁示意越位在先，但经过VAR复核下表示入球有效，但之后24分钟大久保优接应高铭浩传中顶入，助东方1:1追平，但仅过2分钟杰志再有明加索夫顶入再领先，但之后杰志后防失误频发，东方把握机会36分钟先有马高斯在无人看管下劲射地波破网，之后40分钟，大久保优烫射再得手，助力东方反先3比2返回更衣室。易边后「蓝鸟」加强攻势，73分钟先有马基兰罚球直射破网，仅过7分钟再有利安度禁区顶直射死角助杰志4:3反超，但临完场前东方有大久保优完成帽子戏法，兼以4:4逼和杰志，但仍无阻「蓝鸟」封王。

伍健：出得去代表香港就唔衰得

在今战赛后举行颁奖仪式，杰志仍相隔3年重夺联赛冠军宝座，仍赠送纪念品给「阿鹏」，以感谢他对球队21年的付出，而杰志班主伍健表示很难不满意球会今季表现，并指认为今季人脚上并未有太大分别，但教练的争胜心成今季佳绩的主因之一，他仍透露已大致完成下季组军，并说：「我哋要平衡2个战线，大家都知亚冠2系冇外援限制，咁我哋加埋入咗籍嘅球员都可以摆到「全鬼阵」都得，但我哋都希望一方面下季可以打得好，另一方面有年青球员可以出到嚟。」多于来季征战亚冠2的期望，伍健表示：「出得去代表香港就唔衰得，一定会去争取好嘅成绩，我哋有一个优势系我哋喺亚洲赛经验比较多，所以我就有啲信心比其他球会打得好。」之于早前盛传卡云尼加盟杰志，伍健表示自己和教练亦未有听闻，但也表示倘若有一定成本和他也有意的话也会考虑。

 

 

记者/摄影:魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
13小时前
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
13小时前
何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊
07:06
何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊
影视圈
8小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮
雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
2026-05-16 18:03 HKT
定存攻略｜联储局画风突变 明年加息变主流 港元定存齐加息 3个月有3.3厘
定存攻略｜联储局画风突变 明年加息变主流 港元定存齐加息 3个月有3.3厘
投资理财
11小时前
何超蕸追思会丨城中富豪与政界名人送别何超蕸 李泽楷、郭炳江、霍英东家族、许晋亨致意
09:20
何超蕸追思会丨城中富豪与政界名人送别何超蕸 李泽楷、郭炳江、霍英东家族、许晋亨致意
影视圈
3小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT