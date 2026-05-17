港超联争标组｜杰志煞科战4:4遭东方逼和 伍健谈下季征战亚冠2：出得去代表香港唔衰得

港超联收官日压轴有杰志在将军澳运动场对上东方，最终虽东方以4:4逼和杰志，但仍无阻「蓝鸟」今届港超联封王，而门将王振鹏亦将退役，结束21年杰志生涯，杰志班主伍健表示对球队表现满意，也透露大致完成来季组军，亦否认卡云尼来季加盟的谣言。

杰志煞科战4:4战和东方

杰志在争标组开始前已提前封王，但今场对上东方依然火力全开，皆因「蓝鸟」门将王振鹏已在赛前宣布将会退役，他亦戴起队长臂章出战今场赛事，开赛仅7分钟杰志就由明加索夫接应林柏燃长传射入空门，边裁示意越位在先，但经过VAR复核下表示入球有效，但之后24分钟大久保优接应高铭浩传中顶入，助东方1:1追平，但仅过2分钟杰志再有明加索夫顶入再领先，但之后杰志后防失误频发，东方把握机会36分钟先有马高斯在无人看管下劲射地波破网，之后40分钟，大久保优烫射再得手，助力东方反先3比2返回更衣室。易边后「蓝鸟」加强攻势，73分钟先有马基兰罚球直射破网，仅过7分钟再有利安度禁区顶直射死角助杰志4:3反超，但临完场前东方有大久保优完成帽子戏法，兼以4:4逼和杰志，但仍无阻「蓝鸟」封王。

伍健：出得去代表香港就唔衰得

在今战赛后举行颁奖仪式，杰志仍相隔3年重夺联赛冠军宝座，仍赠送纪念品给「阿鹏」，以感谢他对球队21年的付出，而杰志班主伍健表示很难不满意球会今季表现，并指认为今季人脚上并未有太大分别，但教练的争胜心成今季佳绩的主因之一，他仍透露已大致完成下季组军，并说：「我哋要平衡2个战线，大家都知亚冠2系冇外援限制，咁我哋加埋入咗籍嘅球员都可以摆到「全鬼阵」都得，但我哋都希望一方面下季可以打得好，另一方面有年青球员可以出到嚟。」多于来季征战亚冠2的期望，伍健表示：「出得去代表香港就唔衰得，一定会去争取好嘅成绩，我哋有一个优势系我哋喺亚洲赛经验比较多，所以我就有啲信心比其他球会打得好。」之于早前盛传卡云尼加盟杰志，伍健表示自己和教练亦未有听闻，但也表示倘若有一定成本和他也有意的话也会考虑。

记者/摄影:魏国谦