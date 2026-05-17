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英超｜沙比阿朗素落实接掌车路士帅印 头衔领队掌转会话语权

足球世界
更新时间：16:56 2026-05-17 HKT
发布时间：16:56 2026-05-17 HKT

沙比阿朗素（Xabi Alonso）来季将会登陆史丹福桥！英超球会车路士周日（17日）发表官方声明，宣布这位前皇家马德里及利华古逊主帅正式上任，其头衔与过去两任马列斯卡和罗仙尼亚的主教练不同，获委任为领队，意味有更大权力，包括转会话语权。他已与蓝狮签署了一份为期4年的合约，并将于7月1日正式履新。

会方大赞具领军欧洲顶级球队能力

车路士在官方声明中大赞沙比阿朗素的执教质素、比赛模式及领导才能。会方特别提到，他在皇家马德里及利华古逊已证明了自己具备欧洲顶级联赛的领军能力，尤其是在2023至24球季带领利华古逊创下不败神话，夺得该会历史上首个德甲锦标。

此外，他在球员时代战绩彪炳，曾夺得包括2010年世界杯在内的17项重大锦标。会方深信其丰富经验及品德，是带领车路士展开新征程的关键。

沙比矢志重塑夺冠文化

沙比阿朗素在落实上任后表示：「车路士是全球最顶尖的球会之一，能够成为这支伟大球队的领队，让我感到无比自豪。透过与班主及体育管理层的交流，我们清楚拥有共同的宏大目标，就是建立一支能持续在最高水平竞争并力争各项锦标的球队。」他强调车路士阵中拥有极高天赋及庞大潜力，上任后将专注于刻苦训练、建立正确的球队文化，并以赢取奖杯为首要任务。

职衔定为领队赋予转会话语权

值得注意的是，车路士今次在官方声明中明确将查比阿朗素的职衔定为领队（Manager），而非如前任主帅马利斯卡（Enzo Maresca）及罗仙尼亚（Liam Rosenior）般被称为主教练（Head coach）。官方声明中更形容他为「在推动球队发展等多个关键领域上被认可的领导者及合作伙伴」。

这项字眼上的分野印证了早前传媒的报道，意味著沙比阿朗素将获得比前任更大的话语权。虽然他仍需配合球会现有的管理架构，但他将能够深入参与球队的转会策略及组军规划，重夺传统英超主帅的控制权。

今夏改组军方针引即战力老将

在沙比阿朗素获赋予转会重任之际，车路士的组军方针亦将迎来重大转变。据悉，会方管理层已意识到近年单靠年轻潜力球员的策略需要微调，并计划在今个夏季转会窗引入两至三名经验丰富的「即战力」球员。会方期望新加盟的老将能带来领导才能，并在逆境时于场上发挥稳定军心的作用；配合外借回归的高维尔（Levi Colwill）等球员，为这支年轻大军注入更稳定的元素。

与此同时，车路士名宿祖高尔（Joe Cole）近日受访时，亦点名呼吁球会应签下史东斯（John Stones）、利云度夫斯基（Robert Lewandowski）及佐敦轩达臣（Jordan Henderson）这「三名经验老将」来辅助年轻阵容。

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