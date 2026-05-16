世界杯2026│传巴西征召尼马 祖奥柏度被牺牲 车路士另一将亦无缘

《ESPN》和巴西媒体《UOL》周五报导，巴西国家队教练安察洛堤将征召尼马出战美加墨世界杯，认为他最近接连为山度士上阵，有足够状态和强度应付频密赛程。知情人士指尼马意外入选，本身在名单内的球员需要牺牲，最大机会是车路士锋将祖奥柏度(Joao Pedro)，有传其队友安达利山度士(Andrey Santos)亦无缘决赛周。

传安察洛堤决定征召尼马

《ESPN》于周五率先报导，巴西教练安察洛堤和其教练组，一直将尼马排除在名单外。然而当下周一正式公布名单前，安帅的想法有变，皆因尼马于过去42日内，在山度士的12场比赛中踢了9场，整个2026年已出战了14场，证明有足够状态和强度去应付世界杯的频密赛程。报导指安察洛堤认真考虑带尼马前往美国，如果成事队内就要有人腾出空位，最大机会是祖奥柏度。此子近9次为车路士披甲仅入2球，状态下滑令教练团宁愿选择尼马。而柏度的蓝狮队友安达利山度士，亦大有机会无缘决赛周。

祖奥柏度成为牺牲品 近期状态差

而《UOL》之后报导，巴西足总已联络山度士，询问有关尼马的消息，出战世杯事在必行。一位消息人士透露：「尼马百分百入选，没有问题。」另一位则比较谨慎，称「可能性很大」。34岁的尼马是巴西国家队入球王，曾参加2014、18和22世界杯，但他之后因伤及状态大不如前，已阔别国家队近3年，对上一次扳上森巴军团的球衣是2023年10月18日的世界杯外围赛，当时球队作客0:2不敌乌拉圭。