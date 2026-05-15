世界杯2026｜日本队决选名单出炉 三笘薰因伤落选远藤航入围 长友佑都五战世杯创历史

日本国家队今日（15日）正式公布2026年世界杯决赛周26人决选名单。「蓝武士」阵容有喜有悲，效力英超白礼顿的翼锋三笘薰及法甲摩纳哥中场南野拓实双双因伤落选，但早前一直养伤的利物浦中场远藤航则顺利入围。此外，39岁的FC东京老将长友佑都亦榜上有名，将成为历来首位五度征战世杯决赛周的日本球员。

将第二度领军出战世杯决赛周的主帅森保一，今日在记者会上交代名单细节。其中最令球迷惋惜的，是上周六在英超拉伤左腿后肌的三笘薰无奈落选。森保一透露，医疗报告显示该名28岁白礼顿翼锋需养伤两个月，难以在世杯期间复出，故忍痛放弃征召。此外，分别于季初及去年底重创十字韧带的德甲贺芬咸中坚町田浩树与南野拓实，均未能及时康复；葡超士砵亭中场守田英正亦名落孙山。

远藤航带伤入选 森保一：精神支柱

尽管受伤兵问题困扰，但2月中扭伤缺阵至今的利物浦中场远藤航，以及重伤大半季后于2月始复出的阿积士后衞富安健洋，双双获得征召。森保一解释，队长远藤航已恢复操练并提升状态，有望季尾复出：「他的贡献不仅在场内，作为队长，他在场外亦能于精神层面支撑球队。」他又特别提到老将长友佑都，指其丰富的大赛经验能帮助队友应对压力。

今次「蓝武士」大军继续以外流兵为骨干，26人中多达23人旅欧，其中12人效力欧洲五大联赛，包括久保建英、镰田大地、堂安律等主力；日职球员仅得3人。阵中亦不乏潜力新星，最年轻的两位分别是比甲圣图尔登的20岁前锋后藤启介，以及德甲禾夫斯堡的21岁翼锋塩贝健人。

森保一坦言，最终名单直至今日早上11时才敲定，对未能入选的球员感到抱歉，但强调这已是「目前最有竞争力的26人」。日本队今届世杯身处F组，将于香港时间6月15日首战硬撼荷兰队，随后在21日及26日分别迎战突尼西亚及瑞典队。

【日本队2026年世界杯决赛周26人名单】

门将： 铃木彩艳（帕尔马）、早川友基（鹿岛鹿角）、大迫敬介（广岛三箭）

后衞： 长友佑都（FC东京）、谷口彰悟（圣图尔登）、板仓滉（阿积士）、富安健洋（阿积士）、渡边刚（飞燕诺）、伊藤洋辉（拜仁慕尼黑）、濑古步梦（利阿佛）、菅原由势（云达不来梅）、铃木淳之介（哥本哈根）

中场/前锋： 远藤航（利物浦）、镰田大地（水晶宫）、田中碧（列斯联）、久保建英（皇家苏斯达）、堂安律（法兰克福）、佐野海舟（缅因斯）、铃木唯人（弗赖堡）、塩贝健人（禾夫斯堡）、中村敬斗（兰斯）、伊东纯也（亨克）、上田绮世（飞燕诺）、小川航基（奈梅亨）、前田大然（些路迪）、后藤启介（圣图尔登）