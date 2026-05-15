西甲│皇马2:0奥维多 麦巴比不满后备上阵怒怼教练 「佢话我系第4前锋」

皇家马德里在周四西甲补赛，主场2:0击败奥维多，在国家打吡失利后立即重回正轨。然而该队锋将基利安麦巴比没有因为交出助攻而感到喜悦，他每次触球都被自家球迷柴台，更因为未能正选而感到不满，赛后直言是教练艾比路亚不让他正选，更指后者告诉自己是球队第4前锋。

麦巴比后备上阵交出助攻

麦巴比因为肌肉伤患在过去两轮西甲倦勤，期间有他抛低球会与女朋友到意大利渡假的负面新闻，又传出为了不想被皇马球迷喝倒采，本季不会再在主场赛事上阵。此子今仗回归大军，但先任后备，到69分钟才出场，80分钟妙传中场祖迪比宁咸射入球队今场第2球，皇马最终赢2:0。

受访直指艾比路亚「话佢系第4前锋」

这名法国锋将今场每次触球都被球迷柴台，赛后他在球员通道接受访问，被问到为何没有正选上阵时，将矛头指向教练艾比路亚：「我没有出场，因为教练告诉我，我是球队第4号前锋。我已经准备好正选，这是他的决定，我不能对他生气，要尊重他的看法，所以我接受，并由后备席开始。」他之后续指自己的顺位比云尼斯奥斯祖利亚、干沙路加西亚和马斯坦杜安奴低，要改加努力。同时麦巴比强调和艾比路亚的关系波有问题，只是他的想法不同。

艾比路亚否认对麦巴比说他是第四前锋。路透社

艾比路亚否认对麦巴比说他是第四前锋。路透社

艾比路亚拒认：肯定会咁讲过﹗

麦巴比说出「第4前锋」论后，艾比路亚才出席赛后记者会，他被问到前者的说法时带回惊讶，并强调没有这样说：「我队没有4位前锋，也没有对他这样说过。他可能没有理解好，说实话我任何时候都不会告诉他是第四前锋，绝对没有。」艾比路亚补充麦巴比4年前没有进入比赛名单，今场就不应该上阵，尤其这不是决赛，也不是生死战。