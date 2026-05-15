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世界杯2026｜法国世界杯26人大名单出炉 麦巴比、迪比利领军出击 卡马云加落选

足球世界
更新时间：11:55 2026-05-15 HKT
发布时间：11:55 2026-05-15 HKT

美加墨世界杯2026进入倒数阶段，各支队伍开始陆续公布大名单，法国队主帅迪甘斯周四公布世界杯26人大名单，毫无疑问由麦巴比和奥士文迪比利领军出击，加上米高奥利斯组成进攻三叉戟，但中场卡马云加竟意外落选。

迪甘斯领军法国最后一舞 麦巴比带队冲击3年内第二冠

主帅迪甘斯今届是他最后一届领军法国征战世界杯，在他挥下法国成绩亦相当亮眼，近2届斩获1冠1亚，而周四法国足总亦公布今届世界杯的26人大名单，虽然效力皇家马德里的「麦总」近斯受伤患困扰，但亦无阻他获征召，锋线亦有金球奖得主，效力巴黎圣日耳门的奥士文迪比利，及效力拜仁幕尼黑的米高奥利斯组成三箭头，另外亦有效力曼城的卓基亦首度出战世界杯，进攻火力相当足够。值得一提的是除了麦总和丹比利外，2018夺冠功臣还有中场的干堤和后卫卢卡斯靴兰迪斯坐阵。

从巴黎圣日耳门外借热刺的高路梅安尼今季表现不佳因此不获征召。AFP
从巴黎圣日耳门外借热刺的高路梅安尼今季表现不佳因此不获征召。AFP
效力皇家马德里的中场卡马云加亦意外落选。AFP
效力皇家马德里的中场卡马云加亦意外落选。AFP

有人欢喜有人愁，众星云集的高卢雄鸡亦有不少人落选，其中从巴黎圣日耳门外借热刺的高路梅安尼今季表现不佳因此不获征召，另外效力皇家马德里的中场卡马云加亦意外落选，迪甘斯解释此子不获征召是因他受伤患影响，今季缺乏上场时间，表现亦因此受到影响所以下此决定。

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