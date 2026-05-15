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世界杯2026‧列强点评│日本已跻身一流劲旅 今届世杯最强黑马

足球世界
更新时间：08:45 2026-05-15 HKT
发布时间：08:45 2026-05-15 HKT

日本连续8届跻身世界杯决赛周，表现越来越好，已执教球队8年的教练森保一，曾指今届目标是赢得冠军。这想法看似妙想天开，但队中有多人外流五大联赛，整体实力强横，加上球队过去大半年赢过巴西和英格兰，是本届赛事最强黑马。

日本足球国家队。法新社
日本足球国家队。法新社

近2届位世杯表现出色

去年3月日本已提早取得世界杯门劵，是主办国以外首支出线的球队，展示实力。蓝武士由1998年首次参赛以来，从未缺席世杯，虽然最佳成绩仍停留在16强，但近2届赢尽口碑，2018年领先比利时2:0下被反胜，差一点入8强；上届于分组赛接连击败西班牙及德国后，最终在16强互射12码不敌克罗地亚。考虑到两次对手最终均跻身4强，加上比赛形势不落下风，足证日本与顶级强队差距已收窄。

大军阵容完整 外流兵多

该队领队森保一早前指出今届目标，「我们要称霸世界﹗」他们上场友赛作客1:0击败英格兰；上年10月亦试过3:2赢巴西，以行动证明有此实力。阵容上，蓝武士大部份成员外流欧洲联赛，五大联赛占13人，包括中场久保舞英、翼锋堂安律等，就算队长远藤航及锋将三笘薰因伤而入选成疑，都有足够实力与顶级劲旅抗衡。日本实力毋庸置疑，关键只在淘汰赛能否一锤定音，若能避免重蹈过去两届在关键时刻失守的覆辙，有望突破历史性成绩首入8强。

日本世界杯F组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手
14-06     深夜4:00 荷兰
21-06 中午12:00 突尼西亚
26-06 早上7:00 瑞典

日本焦点球员

伊藤洋辉
位置：后卫
出生日期：12-05-1999
效力球会：拜仁慕尼黑
国际赛上阵/入球：23场/1球

拜仁慕尼黑后卫伊藤洋辉。路透社
拜仁慕尼黑后卫伊藤洋辉。路透社

久保建英
位置：中场
出生日期：04-06-2001
效力球会：皇家苏斯达
国际赛上阵/入球：48场/7球

皇家苏斯达中场久保建英。美联社
皇家苏斯达中场久保建英。美联社

堂安律
位置：翼锋
出生日期：16-06-1998
效力球会：法兰克福
国际赛上阵/入球：64场/11球

法兰克福翼锋堂安律。路透社
法兰克福翼锋堂安律。路透社

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