英超│阿迪达再提VAR事件 指「踢过波都不会质疑犯规」 有信心阿仙奴强势收官

阿仙奴将于下周一英超主场对般尼，主教练阿迪达周四出席记者会，表示球队上下都充满能量，有信心以最强走势收官，赢得锦标。他同时再提上轮对韦斯咸的VAR事件，指「踢过波都不会质疑犯规」，没有任何质疑。

阿迪达指球员充满正能量

阿仙奴距离夺取英超和欧联冠军还有3场，第1场就是下周一联赛主场对已笃定降班的般尼。该队主教练阿迪达表示球队上下充满能量：「球队状态非常好，情绪和能量水平都非常合适，现在除了几日前受伤的宾韦特外，大部份球员都可以出场。每个人都充满热情，对以强势收官都充满信心。」

不会强求刷得失球差

枪手现时领先曼城2分，双方有机会要以得失球差分胜负，他们在得失球暂时落后蓝月一球，今仗对19位的般尼是争取球差的好时机，但阿迪达仍谨慎道：「首先，要先赢下比赛。如果可以通过入球来改变比赛走向，就更加好。然而球队经历的比赛都非常艰难，这点十分重要。」

VAR事件没有任何争议 「踢过波都知道系犯规」

而上场对韦斯咸时，后者补时阶段的入球被推翻，继续成为球迷热议，阿迪达指这球没有任何争议点：「我认为任何踢过足球的人，都不会对这个决定有任何异议。那是一次非常明显的犯规，很高兴球证明做出正确的决定。」