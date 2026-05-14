意大利杯│国际米兰2:0拉素 包揽意甲、意杯摆脱去季三亚阴霾 16年来首夺国内双冠

意大利杯决赛周三在罗马奥林匹高球场上演，国际米兰凭锋将马古斯杜林和拿达路马天尼斯各入一球，作客2:0击败拉素封王。该队继2009至10球季后，再次在单季包揽意甲和意杯成为国内双冠王，同时又扫去上届在3项赛事屈局亚军的阴霾，队长拿达路马天尼斯矢言经历上季的惨痛旅程后，要重新出发并不容易。

国米继2009至10球季再做国内双冠王。美联社

国米继2009至10球季再做国内双冠王

国际米兰刚周末意甲才作客3:0击败拉素，今仗于奥林匹高球场再对后者，同样成为胜利的一方。他们于上半场已由马古斯杜林和拿达路马天尼斯各入一球，带著两球优势返回更衣室，换边后保住胜局赢2:0，夺得队史第10座意大利杯奖杯，并时隔3年再次封王。而国米相隔16年，再次包揽意甲和意杯成为国内双冠王，对上一次是2009至10球季，当时球队由摩连奴带领，除了这两冠还有欧联，完成难得的三冠王伟业。

扫走去季3个亚军阴霾

球队上季在施蒙尼恩沙基带领下，意甲、意大利超级杯和欧联俱屈局亚军，今季改由名宿捷禾带领，即成为双冠王扫走阴霾。捷禾赛后喜言：「国米赢得两个实至名归的奖杯，我们度过了一个出色的球季，我们为自己、为球迷感到高兴。」队长拿达路马天尼斯则指两冠意义重大，「经历上季之后，重新出发并不容易。无论是比赛内容、成绩还是整体表现，我们都踢出了很好的赛季。」杜林亦附和道：「上季的经历帮助我们成就这个赛季，以两座奖杯完美收官，大家都非常开心。」