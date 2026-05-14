英超│曼城3:0水晶宫 轮换仍轻松大胜 菲尔科顿踢防守中场2助攻回勇

周三英超补赛，曼城轮换收起神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)等主力下，仍然在主场以3:0击败水晶宫，赛后36轮累积77分，2分落后榜首阿仙奴，继续向后者施压。今仗带领球队赢波的功臣，是全季大部份时间都表现低迷的锋将菲尔科顿(Phil Foden)，此子客串防守中场意外地有根表现，交出2次助攻，在争冠最后直路和世界杯名单公布前及时回勇。

为足总杯决赛轮换 收起3大锋将

曼城为留力应付周六对车路士的足总杯决赛，将本季火力最强的进攻3人组艾宁夏兰特、谢利美杜古和卓基放入后备席，让较少出场的马莫殊、沙云奴和菲尔科顿正选攻坚。这个决定正好成为赢波关键，菲尔科顿于上半场中后段两度交出妙传，让安东尼施美安和马莫殊破门，蓝月半场领先两球。84分钟，沙云奴接应卓基的直线妙传射入，为球队锁定3:0的胜局。完成今场后，曼城和阿仙奴同样踢了36轮，后者以79分领放，蓝月落后2分续排次席。

菲尔科顿踢防中交出2次助攻

针对水晶宫屯重兵于后防，低位防守的比赛策略，菲尔科顿今场串演防守中场，与同样身型矮小的贝拿度施华负责较炮和渗透，令他尽情发挥其创造力。科顿的2个助攻相当精彩，本季英超首度于单场交出2次助攻，并终止过去7轮联赛没有参与入球的颓势。这名25岁英格兰锋将今季大部份时间状态低迷，由1月下旬起已失去正选，幸好他在蓝月最后4场比赛，以及英格兰公布世界杯大军名单前及时回勇，争取以最高光时刻完成赛季。

哥迪奥拿：今季表现最好一仗

蓝月领队哥迪奥拿亦大赞他：「水晶宫采用低位防守，需要能够在狭小空间内创造机会的优秀球员去破解，这人就是科顿。我真的为他高兴。防守型中场是他不习惯的位置，但他依然有出色的表现，当我们控球推进至禁区附近，他就能尽展所展，靠近禁区的科顿是无与伦比的。今场是他本季表现最好的一仗。」