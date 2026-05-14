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西甲│安察洛堤支持摩连奴回归皇马 「他一定可以取得辉煌成绩﹗」

足球世界
更新时间：08:05 2026-05-14 HKT
发布时间：08:05 2026-05-14 HKT

皇家马德里近期正值多事之秋，将帅不和、球员争执打架的场面相继出现，有传球会主席佩雷斯邀请纪律严明的摩连奴回归执教，将皇马更衣室般乱反正。前银河舰队教头安察洛堤周二公开发声，表示支持狂人回巢，有信心他会取得辉煌成绩。同时有传锋线核心云尼斯奥斯祖利亚，亦对摩帅上任持开放态度。

安察洛堤公开支持摩连奴

今季皇马四大皆空之余，近期更频频传出更衣室内乱，最近先有消息指阵中6名球员与教练艾比路亚没有对话，上周更有曹亚文尼与费达历高华维迪争执，前者出掌击倒后者的球坛热话。银河舰队希望聘请一位权威性教头统领更衣室，整顿球员纪律，人选就是2010至13年间执教过球队的摩连奴，但外界亦担心他的稳守突击战术已经过时，有碍皇马长期发展。

云尼斯奥斯亦持开放态度

当年接替狂人的前皇马教头安察洛堤，公开支持前者回归：「如果他重返皇马，我会真心为他高兴。他能像以往执教过的所有球会一样，做出一番辉煌的成绩。」而《马卡报》亦指，皇马攻击核心之一云尼斯奥斯对狂人执教持开放态度，觉得他回归对球队有好处。

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