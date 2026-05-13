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港足｜港队6月主场斗蒙古再作客对柬埔寨 郑子森、比堤首入初选大名单

足球世界
更新时间：17:53 2026-05-13 HKT
发布时间：17:53 2026-05-13 HKT

中国香港足球总会（足总）周三宣布，港队6月5和9日将分别出战2场友赛，先在香港大球场对蒙古，之后再赴金边对上柬埔寨，而从大埔外借标准流浪的郑子森和效力杰志去年刚入籍的比堤亦初次入选初选大名单。

港队6月5和9日将分别出战2场友赛，先在香港大球场对蒙古，之后再赴金边对上柬埔寨。摄影：魏国谦
港队6月5和9日将分别出战2场友赛，先在香港大球场对蒙古，之后再赴金边对上柬埔寨。摄影：魏国谦
从大埔外借标准流浪的郑子森(右下1)初次入选初选大名单。摄影：魏国谦
从大埔外借标准流浪的郑子森(右下1)初次入选初选大名单。摄影：魏国谦

港队国际友赛先后斗蒙古、柬埔寨

足总公布港队将于6月5日和9日出战国际友谊赛，先于5日在大球场对上蒙古，之后9日再作客对柬埔寨，并公布41人初选大名单，效力北京国安伤愈复出的余子楠亦有入选，尚未落班的米高亦有入选大名单，而效力大埔的老将费兰度今次则落选。值得一提是从大埔外借至标准流浪的郑子森今季打出好表现，首次入选港队初选大名单，另外去年刚获香港护照的比堤亦首度入选港队初选大名单。

 

港队41人初选大名单:

守门员 :叶嘉宇 (标准流浪)、庞焯熙 (杰志)、潘尚希 (理文)、谢家荣 (大埔) 


后卫:郑子森 (标准流浪)、茹子楠 (北京国安)、宾纪文 (长春亚泰)、 亚历斯祖 (成都蓉城)、钟乐安 (东区)、周缘德 (河南队)、比 提、 慈 英、甘智健、林乐勤 (杰志)、龙梓轩 (九龙城)、杜 度 (理文)、 杜国榆 (南通支云)、陈晋一 (上海申花)、梁诺恒 (深圳青年人)、 劳烈斯 (延边龙鼎)、徐宏杰 (云南玉昆)

 
中场 :林衍廷、余在言 (东方)、陈俊乐 (杰志)、赵聡悟 (冠忠南区)、 胡晋铭 (理文)、黄 威 (南京城市)、颜卓彬 (青岛海牛)、 巴拉克 (青岛西海岸)、陈肇钧 (大埔) 


前锋 :吴宇曦 (重庆铜梁龙)、洛迪古斯 (东方)、祖连奴 (杰志)、艾华顿、 刘家乔 (理文)、马希伟 (陕西联合)、李小恒 (山东泰山)、 安永佳 (上海海港)、李乐谦 (大埔)、孙铭谦 (天津津门虎)、米 高 
 

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