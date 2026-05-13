沙特职业联赛｜艾纳斯门将最后一击派胶遭逼和 C朗沙特首冠现变数

沙特职业足球联赛第33轮迎来争标「天王山之战」，榜首艾纳斯主场迎战次席的希拉尔。艾纳斯原本赢波即可提早捧杯，讵料门将宾图完场前摆乌龙致晚节不保，痛失两分。联赛冠军需战至最后一轮方能决出，令C朗拿度登陆沙特3年来的首冠梦顿添变数。

原赢波即提早夺冠

赛前，由C朗领军的艾纳斯32战积82分，领先少踢1场的希拉尔5分。今仗只要全取3分，即可抛离对手8分提前封王。

惟主队开局慢热，战至19分钟更被希拉尔前锋宾施马接应传中头槌破网；幸而球证示意沙积米连高域沙域越位在先，入球无效，艾纳斯先避过一劫。

施马根角球混战射入领先

站稳阵脚后，艾纳斯虽全场仅得3成6控球率，但反击极具威胁，全场9射4中框，比对手多两次。战至37分钟，艾纳斯凭1次角球攻势引发禁区混战，中坚施马根把握机会快脚抽入，打破僵局领先1:0。

半场补时阶段，艾纳斯连失扩大比数的黄金机会。先是希拉尔后防横传失误，京士利高文截得皮球呈单刀姿态，但射门却中柱弹出；及后C朗拿度接应传中于禁区内撞射，皮球亦一飞冲天。

门将完场前派胶痛失两分

换边后，落后的希拉尔倾力反扑，战局一直拉锯。直至完场前最后一击，希拉尔于前场掷出「手榴弹」界外球，艾纳斯门将宾图原本在无压力下准备出迎没收皮球，岂料恩尼高马天尼斯突然冲前与宾图相撞，导致后者甩手并将皮球拍入自家网窝，将比数改写成1:1。

主队于中圈重开后，球证随即鸣笛完场。原本在后备席准备庆祝夺冠的C朗，目睹此戏剧性一幕后难掩震惊，一脸难以置信地黯然步入更衣室。

C朗首冠现变数

这场和局令争标形势顿起波澜。希拉尔周日补赛将于主场迎战排第8的尼奥姆SC，若顺利全取3分，与艾纳斯的差距将收窄至两分。去到5月22日煞科战，希拉尔将作客第10位的艾费哈，而艾纳斯则迎战第15位的达马克FC；一旦艾纳斯最后1轮赛果不及对手，随时被希拉尔后上夺走锦标。