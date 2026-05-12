英超│占士麦迪臣时隔368日复出 成热刺最后2轮护级救命草

热刺虽然在周一英超未能全取3分，主场被列斯联逼和1:1，但中场占士麦迪臣复出后备上阵，相隔368日再次于正式比赛出场。这支伦敦球会因伤病问题严重，今季中前场欠缺一位具创造性的球员，其回归刚好成为球队的救命草，尚余两轮联赛协助球队护级。

麦迪臣时隔368日于正式比赛出场

占士麦迪臣于去年5月的欧霸4强首回合弄伤膝部提早收咧，到今季的季前赛复出，可是又不慎弄断右脚前十字韧带，一直在十字军行列。此子养伤近9个月，在过去3轮英超回归大军名单，但没有出场，直到今仗终于披甲，时隔368日再度于正式比赛亮相。他在85分钟入替马菲斯泰尔，连同补时踢了接近20分钟。他久梳战阵状态未回复，共有1次传中和12次传球，其中1次持球突破差点为球队搏到12码，他在禁区内与列斯联锋将卢卡斯尼美查接触后倒下，VAR介入后认为没有犯规。

迪沙比：希望他在最后时刻成为重要原素

热刺今季受严重伤病问题困扰，多位具有创造性的锋将包括古度斯、沙维西蒙斯和古路施夫斯基都相继受伤，球队攻力大减以致成绩每况愈下。麦迪臣赶及在英超收咧前复出，可望激活热刺的攻力，球队主教练迪沙文亦期待道：「他是一个完全不同级别的球员，无论是个人能力，还是领袖品格。我希望他在最后时刻成为对球队至关重要的一环，今场的出场时间已经比他周日估算要长。」