英超｜热刺护级失宝贵两分 迪沙比盼列斯联斗韦斯咸时保持水准

热刺今晨以1：1被列斯联逼和，赛后仅领先韦斯咸两分，联赛尚余两轮下，护级形势相当紧凑。热刺主帅迪沙比盛赞对手今场表现，并希望在煞科战作客韦斯咸的列斯联，能够保持今仗的水准。

热刺之后两场的对手为车路士和爱华顿，韦斯咸则要面对纽卡素和列斯联。迪沙比表示：「我们今场表现虽谈不上出色，但踢得不错，承受了很大的压力。我们踢得不够冷静，一心想要尽快取胜，而我们必须拼到最后一刻。列斯联今天踢得很好，我希望他们对韦斯咸时也能保持这个水准，这才是应有的竞争精神。」列斯联于早一日，已经确定护级成功。

迪沙比盼列斯联斗韦斯咸时保持水准。路透社

泰尔为热刺打开纪录。美联社

泰尔的倒挂解围令热刺输12码兼失分。路透社

「泰尔年轻 犯错可理解」

今场为热刺打开纪录的泰尔，及后犯错于禁区内以倒挂解围跌中对手输12码。迪沙比为爱将护航：「我对于送了12码给对手感到遗憾，但泰尔有一记精彩的入球。他非常年轻，对我来说犯错不是问题，我为他的态度和斗志感到高兴。他为自己的失误感到抱歉，这种事发生在年轻球员身上可以理解。」

「球证不在状态」

今场另一焦点是热刺于103分钟，占士麦迪臣疑被绊跌但未有获判12码。迪沙比不希望评论个别情况，但对于球证入场的表现有微言：「球证今天的状态不在最佳，或许他不够冷静。这对最终结果没有影响，麦迪臣的情况我没有看清楚。昨天韦斯咸对阿仙奴那场对所有人来说都很艰难，或许对球证来说也一样。」