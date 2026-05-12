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英超｜热刺1：1列斯联 坚士基补时关键扑救保1分

足球世界
更新时间：06:00 2026-05-12 HKT
发布时间：06:00 2026-05-12 HKT

热刺在护级路上遇到打击，今晨主场迎战列斯联虽凭马菲斯泰尔的妙射一度领先，但最终被对手逼和1：1痛失两分。热刺赛后仍然排在第17位，仅领先第18位、降班区的韦斯咸两分。

泰斯功臣变罪人

主队于下半场的50分钟打破僵局，是属于泰尔的个人表演时间，皮球从高而落他仍轻松控定，并且随即起脚，皮球直飞死角入网。但泰尔于74分钟由功臣变罪人，他于己队禁区内以倒挂解围，变举脚过高踢中列斯联的艾芬安柏度输12码。列斯联由卡维特利云操刀极刑中鹄，扳平1：1。

卡维特利云为列斯联扳平。路透社
卡维特利云为列斯联扳平。路透社
占士麦迪臣疑被绊跌，经VAR翻看后判尼美查踢到波，因此热刺没有12码。路透社
占士麦迪臣疑被绊跌，经VAR翻看后判尼美查踢到波，因此热刺没有12码。路透社
坚士基这记扑救助热刺保住1分。路透社
坚士基这记扑救助热刺保住1分。路透社
占士麦迪臣缺阵375日后复出，于85分钟后备上阵。路透社
占士麦迪臣缺阵375日后复出，于85分钟后备上阵。路透社

坚士基托走朗达夫近门劲射

到比赛末段掀起高潮，长达13分钟的补时中，列斯联于补时8分钟有一次黄金机会，桑恩朗达夫于禁区内起脚，热刺门将坚士基反应快右手将皮球托高后中楣弹出，为热刺保住1分。

麦迪臣疑被绊跌 VAR翻看判没12码

战至补时第13分钟，缺阵375日后后备复出的占士麦迪臣，于禁区内疑被卢卡斯尼美查绊跌，经VAR翻看后判尼美查踢到皮球，因此热刺没有获判12码。最终热刺与列斯联踢成1：1平手，赛后以9胜11和16负得38分续排第17位，仅领先第18位、降班区的韦斯咸两分，护级形势相当紧凑。列斯联则早一日已经确定护级成功，赛后以10胜14和12负得44分，暂列第14位。

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