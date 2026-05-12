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英超｜车路士开始联络潜在新帅 伊拉奥拿、沙比阿朗素、马高施华在列

足球世界
更新时间：05:16 2026-05-12 HKT
发布时间：05:16 2026-05-12 HKT

根据《BBC》的报道指，车路士开始联络新帅侯选人，当中包括伊拉奥拿、沙比阿朗素、马高施华和加拉士拿等等。据报车路士希望在来季季前集训之前，确定好新帅人选。

车路士经历英超五连败兼零入球后，于4月底怒妙罗仙尼亚，目前由U21主帅麦法兰暂代帅位至季尾；麦法兰接手后车路士的战绩为1胜1和1负，目前「蓝战士」于英超以49分排第9位，落后第7位的白礼顿4分，联赛尚余两轮下继续为来季欧洲赛资格努力，他们的对手将是力争护级的热刺和新特兰。

加拉士拿、法比加斯同获青睐

《BBC》指会方已经开始为来季打算，展开联络新帅侯选人的工作，人选包括般尼茅夫主帅伊拉奥拿、1月离开皇家马德里的沙比阿朗素、富咸领队马高施华和水晶宫领队加拉士拿等等。曾效力车路士、目前执教意甲球队科木的法比加斯，亦获得会方的青睐。其中伊拉奥拿和加拉士拿已经分别宣布，将于今季季尾离开原属球队，意味著车路士不需要支付解约金。而马高施华与富咸的合约，亦将于今夏到期；他已获会方提供新约，暂时未知会否签约。

但车路士将面对其他球会竞争，例如伊拉奥拿成为水晶宫的头号目标，后者属意这名西班牙籍教练接替加拉士拿的帅位。《BBC》报道称，伊拉奥拿正权衡车路士和水晶宫这两个选择，甚至有机会选择季初赋闲，到季中才吼准空缺补位。

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