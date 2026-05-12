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世界杯2026‧列强点评│科特迪瓦图破分组赛宿命 新生代未如人意靠比比撑起

足球世界
更新时间：08:00 2026-05-12 HKT
发布时间：08:00 2026-05-12 HKT

科特迪瓦过去3次出席决赛周从未闯过淘汰赛，今届于世界杯扩军至48队下，要完成任务并不困难。该队近年有多位年轻锋将冒起，目标放得更高，可是阿密特迪亚路和西蒙艾丁拿等新生代的发展未如人意，锋线仍然要尼高拉斯比比撑起，淘汰赛势难走得远。

科特迪瓦国家足球队。法新社
科特迪瓦国家足球队。法新社

过去3次世界杯都在分组赛出局

2006至14年连续3届出席世界杯决赛周的科特迪瓦，过去纵拥有杜奥巴、耶耶托尼和沙洛文卡努等星将，仍悉数于分组赛出局，每届只赢1场。今届决赛周扩军至48队，科特迪瓦被编入E组，同组有德国、厄瓜多尔和新丁库拉索，他们就算继续只得1胜，仍有机会成为8支最佳第3名之一获得32强席位，打破未能晋级淘汰赛的宿命。

仍旧靠比比撑起锋线

然而该队要走得更远，似乎又并不容易。大军原本有多位新星冒起，集中在中前场可望提供厉凌的进攻弹药，可是翼锋阿密特迪亚路今季于曼联不进反退，由去季的主力退居为后备；西蒙艾丁拿离开白礼顿加盟新特兰，本以为有更多出场机会，可是发展不似预期，下半季借往法甲摩纳哥，表现仍时好时坏。新生代无货交，科特迪瓦还是要靠尼高拉斯比比撑起，幸好这名30岁锋将近8轮西甲收录5球2助攻，可望帮到手。

 

科特迪瓦世界杯E组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手
15-06 早上7:00 厄瓜多尔
20-06 深夜4:00 德国
25-06 深夜4:00 库拉索

科特迪瓦焦点球员

基斯尔
位置：中场
出生日期：19-12-1996
效力球会：希拉尔
国际赛上阵/入球：102场/15球

科特迪瓦中场基斯尔。路透社
科特迪瓦中场基斯尔。路透社

尼高拉斯比比
位置：翼锋
出生日期：29-05-1995
效力球会：摩纳哥
国际赛上阵/入球：54场/12球

科特迪瓦翼锋尼高拉斯比比。路透社
科特迪瓦翼锋尼高拉斯比比。路透社

阿密特迪亚路
位置：翼锋
出生日期：11-07-2002
效力球会：曼联
国际赛上阵/入球：18场/5球

科特迪瓦翼锋阿密特迪亚路。路透社
科特迪瓦翼锋阿密特迪亚路。路透社

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