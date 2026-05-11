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网传卡云尼加盟杰志 39岁乌拉圭传奇或登陆港超

足球世界
更新时间：18:30 2026-05-11 HKT
发布时间：18:30 2026-05-11 HKT

网传乌拉圭前国脚、绰号「斗牛士」的卡云尼（Edinson Cavani）将加盟香港超级联赛球会杰志，这位传奇前锋曾效力巴黎圣日耳门及曼联，如果成事，势必掀起港超热潮。 

近日网上流传消息，现年39岁的传奇前锋卡云尼，有望加盟香港超级联赛球会杰志。虽然卡云尼已届高龄，但经验与级数毋庸置疑。如果最终落实加盟杰志，他将成为港超历史上其中一位最具名气的海外球星。球迷势必引颈以待。有关传闻仍有待杰志官方证实。

传奇射手卡云尼2013年至2020年效力巴黎圣日耳门，2018年他打破由伊巴谦莫域保持的队史纪录，以157球跃居PSG队史入球王。2020年至2023年，卡云尼转投英超豪门曼联，继续展现射手本色。2008–2024期间卡云尼为乌拉圭国家队出场136次，总共攻入58球。现在效力阿根廷甲组足球联赛球队小保加，合约预计至2026年底结束。如果这次加盟属实，最快2027年头卡云尼就会来港为杰志效力。

 

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