西甲│拉舒福特首夺联赛冠军 入波开纪录顺势逼宫：我想留队！

巴塞隆拿在周日西甲主场2:0击败皇家马德里，提早3轮封王，这个亦是阵中借将拉舒福特(Marcus Rashford)生涯首个联赛冠军，别具意义。而此子今仗直射罚球先开纪录，整季联赛共累积8球9助攻，但球会仍未决定买断他，难怪他成为捧杯功臣后顺势逼宫，表明自己非常渴望留队。

巴塞隆拿提早3轮封王是阵中借将拉舒福特生涯首个联赛冠军。路透社

拉舒福特出道11年首赢联赛冠军

拉舒福特今仗开赛9分钟就直射罚球建功，领军赢波提早确定卫冕成功。此子自2015年在曼联出道至今，曾2次随红魔取得英超亚军，今次是他生涯首赢联赛锦标，取得生涯重大突破，提起入球他矢言：「一开始我没有打算射门，因为放下皮球时并不觉得角度很大，但丹尼尔奥莫和柏迪告诉我射门，我就给自己一些鼓励，就尝试一下并破网。在国家打吡入球并赢得冠军的感觉很好，这是我余生都会记住的事。」

冲刺阶段回勇逼宫巴塞买断

而拉舒福特本季西甲累积8入球9助攻，是球队的夺冠功臣之一。他最近亦克服季中的小低潮，近6轮联赛收录4球1助攻，在冲刺阶段回勇，但其借用合约到季尾届满，巴塞至今仍无意启动其合约内的3000万欧罗买断条款，难怪他在赛后各球会施压：「我想留在最高水平的足球环境中，对我来说这支球队是世界上最令人兴奋的球队。这里的个人能力非常出色，和他们一起踢波的方式很特别，所以我想尽可能长时间留在这环境。」