Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│拉舒福特首夺联赛冠军 入波开纪录顺势逼宫：我想留队！

足球世界
更新时间：13:30 2026-05-11 HKT
发布时间：13:30 2026-05-11 HKT

巴塞隆拿在周日西甲主场2:0击败皇家马德里，提早3轮封王，这个亦是阵中借将拉舒福特(Marcus Rashford)生涯首个联赛冠军，别具意义。而此子今仗直射罚球先开纪录，整季联赛共累积8球9助攻，但球会仍未决定买断他，难怪他成为捧杯功臣后顺势逼宫，表明自己非常渴望留队。

巴塞隆拿提早3轮封王是阵中借将拉舒福特生涯首个联赛冠军。路透社
巴塞隆拿提早3轮封王是阵中借将拉舒福特生涯首个联赛冠军。路透社

拉舒福特出道11年首赢联赛冠军

拉舒福特今仗开赛9分钟就直射罚球建功，领军赢波提早确定卫冕成功。此子自2015年在曼联出道至今，曾2次随红魔取得英超亚军，今次是他生涯首赢联赛锦标，取得生涯重大突破，提起入球他矢言：「一开始我没有打算射门，因为放下皮球时并不觉得角度很大，但丹尼尔奥莫和柏迪告诉我射门，我就给自己一些鼓励，就尝试一下并破网。在国家打吡入球并赢得冠军的感觉很好，这是我余生都会记住的事。」

冲刺阶段回勇逼宫巴塞买断

而拉舒福特本季西甲累积8入球9助攻，是球队的夺冠功臣之一。他最近亦克服季中的小低潮，近6轮联赛收录4球1助攻，在冲刺阶段回勇，但其借用合约到季尾届满，巴塞至今仍无意启动其合约内的3000万欧罗买断条款，难怪他在赛后各球会施压：「我想留在最高水平的足球环境中，对我来说这支球队是世界上最令人兴奋的球队。这里的个人能力非常出色，和他们一起踢波的方式很特别，所以我想尽可能长时间留在这环境。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
14小时前
薛家燕两度开腔劝鼎爷放手 直斥李泳汉要反省肯做实有工开：大只又够恶可做保镳劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
02:21
薛家燕两度开腔劝鼎爷放手 直斥李泳汉要反省肯做实有工开：大只又够恶可做保镳
影视圈
7小时前
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
影视圈
2小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
16小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜花费20万医湿疹一度「想放弃治疗」 女生辞职搬入坪洲病情好转：希望外界多理解
04:57
星岛申诉王｜花费20万医湿疹一度想放弃治疗 女生辞职搬入坪洲改善病情：希望外界多理解
申诉热话
5小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
5小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
16小时前
新闻追击︱AI浪潮冲击Fresh Grad 大学生全职工作机会 3年暴跌六成五
新闻追击︱AI浪潮冲击Fresh Grad 大学生全职工作机会 3年暴跌六成五
社会
6小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
2026-05-10 14:00 HKT