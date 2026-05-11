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英超│阿迪达赞球证有勇气帮阿仙奴做正确决定 前英超裁判：明白当时有几大压力！

足球世界
更新时间：11:54 2026-05-11 HKT
发布时间：11:54 2026-05-11 HKT

周日英超阿仙奴作客1:0击败韦斯咸，球证卡云拿治于补时阶段推翻主队的入球，赛后受到热议，皆因判决势影响本季联赛争冠和降班形势。枪手阿迪达赛后盛赞卡云拿拿出巨大勇气，作出正确的判罚；前英超著名球证希斯(Mark Halsey)亦指判罚正确，还指明白到卡云拿治当时面对的压力有多大。

判罚决定影响英超争冠及护级形势

阿仙奴正与曼城争夺英超宝座；韦斯咸与热刺竞争避免降班，这个VAR判决直接影响冠军和降班形势。在VAR介入并推翻韦斯咸的入球后，阿仙奴全取3分后以79分排榜首，比踢少一轮的曼城多5分，换句话说较后者失少2分；铁锤帮未能抢分后，36轮积36分续排18位，比今晚才出场的热刺少1分，护级形势大受打击。

希斯指明白卡云拿当刻面对的压力。法新社
希斯指明白卡云拿当刻面对的压力。法新社

希斯指明白卡云拿面对的压力

前英超著名球证希斯指比赛影响争冠和降班，明白球证卡云拿当时面对的压力：「当VAR球证建议卡云拿走向场边的VAR屏幕时，压力几乎把他整个人都压碎了。这是一次能左右两支球队命运的重大决定。他们顶住了常人无法想像的压力，做出一个极其重大的决定。」他续那个角球禁区内大约有10至12个潜在犯规动作，卡云拿只能去判罚那些最突出和显眼的动作，从慢镜来看韦斯咸锋将柏保路菲腊比明显侵犯阿仙奴门将大卫拉耶，其决定非常正确。

阿迪达称赞裁判卡云拿做出正确决定。路透社
阿迪达称赞裁判卡云拿做出正确决定。路透社

阿迪达；没有人否认这是犯规

而阿仙奴主教练阿迪达亦称赞卡云拿的勇气：「我现场直接看到一定会吹犯规，我想没有人会否认，因为拉耶几乎已经双手控制住皮球，是对方不让他完成这动作。今场球证和VAR展现了巨大的勇气，敢于暂停比赛，仔细审视那个动作，并做出正确的判罚。」

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