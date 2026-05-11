英超｜门将马天尼斯献助攻 阿士东维拉作客2：2般尼

阿士东维拉昨晚于英超作客已降班的般尼，最终只能以2：2赛和对手。维拉错失把握利物浦早一日和波失分，升上第4位的机会，联赛尚余两轮下只领先第6位的般尼茅夫4分，能否取得下季欧联席位仍是未知数。

般尼先开纪录。美联社

屈坚斯曾经食诈糊，但下半场仍为维拉入球。美联社

屈坚斯食诈糊

晋身欧霸杯决赛维拉，于英超的近况一般，赛前吞下两连败，他们昨晚作客般尼，于8分钟先落后。般尼的查顿安东尼把握马天尼斯救出队友远射不远，于门前补射入网。维拉于39分钟将皮球送入网窝，但奥尼屈坚斯的入球被VAR指越位在先推翻。维拉仍于42分钟扳平比数，巴克利接应右路角球，头槌美妙跣入般尼大门，助维拉扳平1：1完半场。

维拉于下半场56分钟反超前，助攻来自门将马天尼斯一记长传，屈坚斯以一敌二为维拉射成2：1。但维拉两分钟后随即失守，被般尼的施安菲林明于58分钟射成2：2。

维拉英超3场不胜

最终维拉以2：2赛和般尼，英超3场不胜，赛后以17胜8和11负得59分，与第4位的利物浦同分下排第5位。维拉仅领先第6位的般尼茅夫4分，联赛尚余两轮下，争取来季欧联资格的主动权仍在维拉手中。