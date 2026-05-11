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西甲｜拉舒福特靓罚球开纪录 巴塞隆拿两蛋赠皇马兼锁定卫冕

足球世界
更新时间：05:43 2026-05-11 HKT
发布时间：05:43 2026-05-11 HKT

巴塞隆拿今晨在国家打吡，以2：0击败皇家马德里之余，提早3轮锁定卫冕西甲锦标。其中拉舒福特射入一记美妙罚球，成为赢波功臣之一。

拉舒福特助巴塞打开纪录。美联社
拉舒福特助巴塞打开纪录。美联社
费历克带领巴塞卫冕西甲。美联社
费历克带领巴塞卫冕西甲。美联社
费历克将奖项献给赛前去世的父亲。美联社
费历克将奖项献给赛前去世的父亲。美联社
巴塞卫冕西甲冠军。美联社
巴塞卫冕西甲冠军。美联社

费历克父亲赛前离世

巴塞今场只要取得1分，即可锁定今季联赛冠军。主队开赛9分钟便打开纪录，来自拉舒福特于禁区边偏右路的罚球，他轰出一记急劲的射门，皮球直飞皇马门将泰拔高图尔斯的右上角入网。18分钟，巴塞隆拿再凭费伦托利斯接应丹尼奥慕的后脚传送，冲前第一时间起脚，为巴塞射成2：0。值得一提的是，教练费历克的父亲正是在这场国家打吡举行的当天早上离世，两名入球功臣不约而同奔向费历克庆祝入球。

至于经历内讧的皇马，今场表现乏善可陈，比宁咸虽然曾经将皮球送入网窝，但他明显越位在先，入球无效。至于巴塞的攻势更见凌厉，若非泰拔高图尔斯先后救出费伦托利斯和罗拔利云度夫斯基的攻门，皇马不会只失两球。

队史第29个西甲冠军

巴塞最终锁定2：0的胜局，赛后以30胜1和4负得91分高踞榜首；皇马的战绩则是24胜5和6负得77分。巴塞在联赛尚余3轮下，以14分带开次席的皇马，提早锁定卫冕西甲，是队史第29个西甲冠军。

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