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英超｜VAR 95分钟吹走韦斯咸入球 阿仙奴1球小胜离锦标再近一步

足球世界
更新时间：04:34 2026-05-11 HKT
发布时间：04:34 2026-05-11 HKT

阿仙奴今晨于英超作客韦斯咸，在95分钟经历4分17秒、17次重播的超长时间VAR后，确定保住1：0的胜局。「枪手」赛后以5分领先曼城但踢多场；他们距离英超锦标，尚余般尼和水晶宫两关。

韦斯咸护级势危，赛前得36分排在第18位，落后第17位、安全区的热刺1分。他们开赛防线受压，9分钟险些被阿仙奴的角球攻势破门，但「锤仔帮」面对杜沙特先后两次头槌攻门，先有麦斯靴曼臣保不失，之后是主场门柱守住最后一关。

球证吹走韦斯咸的入球，成为今场关键。美联社
球证吹走韦斯咸的入球，成为今场关键。美联社
韦斯咸领队纽奴对于球证的判决感到失望。美联社
韦斯咸领队纽奴对于球证的判决感到失望。美联社
哥林威尔逊95分钟的入球，被VAR吹走。美联社
哥林威尔逊95分钟的入球，被VAR吹走。美联社
杜沙特成为阿仙奴今场赢波功臣。美联社
杜沙特成为阿仙奴今场赢波功臣。美联社

杜沙特一箭定江山

阿仙奴今场多次凭死球，于禁区内制造混乱；韦斯咸则于78分钟有一次单刀机会，但马迪奥斯费南迪斯的射门被阿仙奴门将大卫拉耶封到。客军要到83分钟才打开纪录，来自马田奥迪加特与队友撞墙后横传，接应的杜沙特第一时间起脚破网，为阿仙奴射成1：0。

睇17次重播 判柏保路侵犯拉耶在先

95分钟，韦斯咸的最后一击获得角球，连门将靴曼臣也上前助攻。门前混战后，哥林威尔逊起左脚抽射，以为为韦斯咸抢得宝贵1分之际，VAR介入；球证最终经VAR提示后，到场边睇足17次重播，经过4分17秒后，判定韦斯咸前锋柏保路侵犯拉耶在先，吹走韦斯咸的入球，成为今场、甚至是今季最关键的时刻之一。

「兵工厂」最终保住1：0的胜局，赛后以24胜7和5负得79分排榜首，领先次席的曼城5分但踢多一场。阿仙奴尚余两场比赛，对手分别为般尼以及水晶宫。落败的韦斯咸则以9胜9和18负得36分排第18，落后第17位的热刺1分之余踢多场；热刺将于今晚深夜3点迎战列斯联。

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