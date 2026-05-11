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世界杯2026‧列强点评｜库拉索仰仗荷兰兵 力争世杯第1分

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-11 HKT
发布时间：07:30 2026-05-11 HKT

首度出战决赛周的库拉索，凭前荷兰属地的历史而招揽大量血统兵，在前主帅艾禾卡特的荷兰化下，目标力争队史世界杯第一分。

库拉索(右)力争国家世杯第1分。路透社
库拉索(右)力争国家世杯第1分。路透社
库拉索被编入E组。路透社
库拉索被编入E组。路透社

首度参与世界杯决赛周的加勒比海岛国库拉索，人口仅18.5万，是决赛周历史上人口最少的参赛国。从2010年前的荷属安的列斯，到现时的库拉索，其足总都一直推动海外球员回流政策，从荷兰寻找具库拉索血统的球员。他们在荷兰以致欧洲球会青训体系成长，如翼锋陈达毅、前阿士东维拉中场李安纳度巴古拿、前赫德斯菲尔德中场祖连奴巴古拿等，水平远高于本土非职业球员。

艾禾卡特主导荷兰化

78岁的教练艾禾卡特是库拉索晋级决赛周厥功甚伟，这位曾率领荷兰及南韩征战世界杯的荷裔老帅，在外围赛将球队由踢法至助教都全面荷兰化，并以经验及名气令全队上下团结一致。可惜的是，艾禾卡特2月因女儿健康问题请辞。
曾带领川迪、飞燕诺及燕豪芬的荷籍教练鲁顿领军库拉索，3月两场友赛先后0:2及1:5负于中国及澳洲，实力之低球队上下都心中有数，且看艾禾卡特遗下的锦囊妙计，可否助库拉索于决赛周取得历史第一分。

库拉索世界杯E组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
14-06    深夜1:00    德国
21-06    早上8:00    厄瓜多尔
25-06    深夜4:00    科特迪瓦

库拉索焦点球员

李安纳度巴古拿
位置：中场
出生日期：21-08-1991
效力球会：厄德尔
国际赛上阵/入球：62场/12球

李安纳度巴古拿。法新社
李安纳度巴古拿。法新社

祖连奴巴古拿
位置：中场
出生日期：07-08-1997
效力球会：禾宁丹
国际赛上阵/入球：48场/13球

祖连奴巴古拿(右)。法新社
祖连奴巴古拿(右)。法新社

桑迪积汉臣
位置：翼锋
出生日期：18-05-2002
效力球会：米杜士堡
国际赛上阵/入球：5场/1球

桑迪积汉臣(中)。美联社
桑迪积汉臣(中)。美联社

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