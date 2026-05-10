世界杯2026‧列强点评｜德国世界杯争冠小将接班成关键

尽管德国于世杯外以榜首直接出线，过程仍不尽人意。人脚上，几位名将退役后，关键位置未有星级球员孭飞，小将会否把握机会上位，将成为德国跟其他列强的分野。

德国是今届世界杯争标份子之一。法新社

德国(上)是E组首名热门。 路透社

德国于世杯外第一场作客0:2败于斯洛伐克脚下，连同之前欧国联不敌葡萄牙及法国遭逢3连败，纵使之后对北爱尔兰及卢森堡等的5场全胜，于欧洲区A组以5胜1负首名出线，表现仍被质疑。

关键位置未有星级球员孭飞

经过欧国联3中坚的失败，德国教练拿高士文近一年一直用「4-2-3-1阵式」。踢法上，因不少脚下工夫优秀的进攻中场崛起，传统轰炸机式中锋买少见少，拿帅以地面组织小组渗透作基础，外围赛场均控球率73.1%在54队中排第2高，可见战术一直贯彻，球员适应上较少麻烦。

而纽亚、却奥斯、根度简等冠军级人马相继退出或退役，令德国在门将、防中、左闸及中锋4个位置上实力存疑，回顾06世界杯的舒韦恩史迪加及拿姆、10年的奥斯尔及汤马梅拿，全都当时的小将都在决赛周一跃龙门，故「拜仁系」亚历山大柏夫洛域、兰纳特卡尔、比斯卓夫凭今届决赛周声价十倍，绝对不足为奇。

德国世界杯E组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

14-06 深夜1:00 库拉索

20-06 深夜4:00 科特迪瓦

25-06 深夜4:00 厄瓜多尔

德国焦点球员

夏维斯

位置：前锋

出生日期：11-06-1999

效力球会：阿仙奴

国际赛上阵/入球：57场/21球

夏维斯。美联社

域斯

位置：前锋/中场

出生日期：03-05-2003

效力球会：利物浦

国际赛上阵/入球：39场/10球

域斯。路透社

甘美治

位置：后卫

出生日期：08-02-1995

效力球会：拜仁慕尼黑

国际赛上阵/入球：108场/10球

甘美治。法新社