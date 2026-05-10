世界杯2026‧列强点评｜德国世界杯争冠小将接班成关键
更新时间：18:20 2026-05-10 HKT
发布时间：18:20 2026-05-10 HKT
发布时间：18:20 2026-05-10 HKT
尽管德国于世杯外以榜首直接出线，过程仍不尽人意。人脚上，几位名将退役后，关键位置未有星级球员孭飞，小将会否把握机会上位，将成为德国跟其他列强的分野。
德国于世杯外第一场作客0:2败于斯洛伐克脚下，连同之前欧国联不敌葡萄牙及法国遭逢3连败，纵使之后对北爱尔兰及卢森堡等的5场全胜，于欧洲区A组以5胜1负首名出线，表现仍被质疑。
关键位置未有星级球员孭飞
经过欧国联3中坚的失败，德国教练拿高士文近一年一直用「4-2-3-1阵式」。踢法上，因不少脚下工夫优秀的进攻中场崛起，传统轰炸机式中锋买少见少，拿帅以地面组织小组渗透作基础，外围赛场均控球率73.1%在54队中排第2高，可见战术一直贯彻，球员适应上较少麻烦。
而纽亚、却奥斯、根度简等冠军级人马相继退出或退役，令德国在门将、防中、左闸及中锋4个位置上实力存疑，回顾06世界杯的舒韦恩史迪加及拿姆、10年的奥斯尔及汤马梅拿，全都当时的小将都在决赛周一跃龙门，故「拜仁系」亚历山大柏夫洛域、兰纳特卡尔、比斯卓夫凭今届决赛周声价十倍，绝对不足为奇。
德国世界杯E组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
14-06 深夜1:00 库拉索
20-06 深夜4:00 科特迪瓦
25-06 深夜4:00 厄瓜多尔
德国焦点球员
夏维斯
位置：前锋
出生日期：11-06-1999
效力球会：阿仙奴
国际赛上阵/入球：57场/21球
域斯
位置：前锋/中场
出生日期：03-05-2003
效力球会：利物浦
国际赛上阵/入球：39场/10球
甘美治
位置：后卫
出生日期：08-02-1995
效力球会：拜仁慕尼黑
国际赛上阵/入球：108场/10球
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