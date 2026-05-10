英超｜杜古大进化成曼城救世主 哥迪奥拿盛赞具大将之风

曼城能够在季尾的争标直路上保持强势，比利时翼锋谢利美杜古（Jeremy Doku）绝对功不可没。这位23岁的翼锋早前曾豪言，若要成为世界顶级翼锋就必须取得更多入球，而他显然已经坐言起行，近期频频以招牌式的「内切抽射」为球队建功，今仗曼城第2球便由他在禁区顶弯入世界波，其蜕变更获得主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）的高度赞赏。

招牌绝技防不胜防

自四月开始，杜古的表现光芒四射。他先后在对阵车路士时建功、对般尼交出致胜助攻、足总杯四强对修咸顿射入扳平球，随后在3:3赛和爱华顿一役梅开二度，今仗对宾福特的60分钟为曼城打破僵局。杜古今仗的入球，与他上仗对爱华顿97分钟的入球如出一辙，从左路推大位切入中路，右脚拉弓直飞死角。这招「洛宾式」的轨迹虽然众人皆知，但敌卫却始终防不胜防。

哥帅大赞心态蜕变

对于爱将的进化，哥迪奥拿感到非常欣慰：「当他控球时，一直都具备用盘扭撕破防线的能力，但他以往总是欠缺最后一传或入球的把握力。今季他明显向前迈进了一大步。」

哥帅强调杜古在心态上的成熟：「如果你想成为更出色的球员，就必须亲自为球队赢下比赛。单靠为队友送上靓传中是不足够的，你必须要取得入球。他在这方面踏出了不可思议的一步，他现在的态度是：『我是谢利美杜古，我要赢下比赛。』伟大的球员总是具备这种心态。」

杜古：我靠直觉踢波

赛后，杜古分享了自己打破僵局的过程：「这球与对爱华顿那球有点像。我们开出短角球，我推过对手，当皮球回到我脚下时，我在禁区内感觉到有起脚空间，就不假思索地射门了。我总是靠直觉踢波，现在入球终于陆续有来，但我其实并没有改变踢法。我感觉到对手的右闸试图封锁我的右脚，所以我们拉开空间测试我的速度。在那次攻势中，我感觉有空间切入中路，于是便果断起脚。」随著杜古的入球觉醒，他已成为曼城争标路上不可或缺的尖刀。