英超｜曼联闷和新特兰卡域克「收货」 麦臣狠批：曼联主帅应渴求胜利

曼联周六英超作客只能以0:0闷和新特兰，错失提早锁定联赛榜第三名的黄金机会。赛后，曼联主帅卡域克（Michael Carrick）对取得一分表示满意，但这番言论却惹来阿仙奴名宿麦臣（Paul Merson）的强烈不满，狠批「红魔鬼」的表现及心态，并对球队来季的前景感到担忧。

卡域克满意作客取一分

尽管未能全取三分，但曼联在各项赛事近15场比赛中仅输两场，走势依然平稳。赛后，卡域克对和局的结果给予了正面的评价：「我们会接受这一分。能够保持不失球总是好事。作客取得一分已经算是不错，而且我们在最后阶段几乎赢下了比赛。」

麦臣炮轰卡域克态度

然而，卡域克的乐观态度却令麦臣感到相当愕然，他完全不认同卡域克的看法。麦臣狠批：「他听起来不太对劲，当你是曼联的领队时，你站出来必须要说：『我们预期来到这里就是要赢波』。」

麦臣认为，卡域克的言论仿佛这是一场值得庆祝的胜仗：「他说得好像今天取得了一个好赛果一样，但事实上，这绝对不是一个好赛果，表现也同样不合格。」

阵容深度成来季隐忧

除了批评今仗的表现，麦臣更将目光放远，对曼联来季的阵容深度提出了严厉的警告。他说：「这对下个赛季来说是令人担忧的。他们来季将要出战欧联，但目前的阵容深度看起来太过单薄了。美臣蒙特（Mason Mount）与明奈（Kobbie Mainoo）镇守中场中路，约舒亚舒克斯（Joshua Zirkzee）顶在最前线，这样的阵容在双线作战下难以令人放心。如果他们想在下个赛季继续保持在前四名，就必须在转会市场上投资买人。」