英超｜曼城下半场发威3：0挫宾福特 落后阿仙奴2分

英超争标进入最后直路，曼城在周六的关键战中，凭谢利美杜古（Jeremy Doku）、艾宁夏兰特（Erling Haaland）及后备入替的马穆殊（Omar Marmoush）于下半场各建一功，主场以3：0击败宾福特。这场胜仗令曼城将落后榜首阿仙奴的差距缩减至仅仅2分，将争标压力抛回给将于周日斗韦斯咸的「兵工厂」。

曼城上仗意外以3：3战平爱华顿，令争标主动权旁落，故今仗不容再失。上半场曼城虽然占尽控球优势，但面对宾福特严密的防线显得束手无策。全场表现最耀眼的杜古开赛仅2分钟便有破门机会，惜近射被宾福特门将基利靴（Caoimhin Kelleher）扑出；随后夏兰特接应传中头槌攻门亦稍稍斜出，半场两队互交白卷。

多古替曼城先开纪录。美联社

夏兰特攻入今届个人联赛第26球。美联社

马穆殊在补时为曼城「埋斋」。美联社

杜古弯入死角打破僵局

换边后，哥迪奥拿的球队显然提升了进攻速度。僵局终于在 60分钟打破，杜古在左路接应后大胆推大位起脚，弯入死角，助曼城领先 1：0。这亦是杜古继上场对爱华顿于补时助球队抢回1分后，再次在关键时刻挺身而出。

领先后的曼城踢得更加放松。75分钟，曼城在禁区内制造混战，夏兰特发挥门前触觉，近距离扫射破网，攻入个人本季第26个联赛入球；补时阶段，马穆殊接应队友传送后冷静施射，将比分改写成3：0完场。

赛后曼城以22胜8和5负得74分，落后榜首的阿仙奴1分；「蓝月」的得失球差为正40球，与阿仙奴仅有一球之差。曼城接下来联赛将先后对阵水晶宫、般利茅夫及阿士东维拉，若想将争标悬念留到最后一刻，这3场比赛不容有失。