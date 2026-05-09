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英超｜利物浦主场1:1车路士 联赛连续两轮不胜续居第4位

足球世界
更新时间：21:27 2026-05-09 HKT
发布时间：21:27 2026-05-09 HKT

周六英超头场由利物浦主场出战车路士，红军6分钟由赖恩格云贝治先开纪录，但最终还是被车路士追和1:1，连续两轮联赛未能奏捷。利物浦和波痛失两分，但仍以1分领先周日才出战的阿士东维拉续居英超第4位。 

格云贝治6分钟开纪录

主队利物浦有个好开始，甫开赛6分钟便由前锋安古莫夏于左路妙传给中场赖恩格云贝治，后者于禁左角怒射破网助红军打开纪录。不过，红军开纪录后将防线移后让出球权给车路士，蓝狮乘势抢回主动权，并于35分钟由中场安素费南迪斯于前场右路主踢罚球，皮球于门前大漏再弹中远柱入网，为蓝狮扳平，半场双方赛和1:1。

双方各吃一诈胡

换边后，蓝狮于49分钟有反超前机会，古古列拿于左路底线传中，红军守将解围不远，被高尔彭马后上撞射入网。不过，球证翻看VAR发现古古列拿越位在先入球无效。战至57分钟轮到利物浦食「诈胡」，中场苏保斯拉尔右路传中，前锋加普远柱头槌将球顶回中路，居迪斯钟斯门前加一头顶入网，惟加普越位在先入球无效。

比赛之后呈胶著状态，直至71分钟，苏保斯拉尔左边禁区顶劲射，皮球中门柱弹出，利物浦差点再度领先。79分钟，轮到利物浦中坚华基尔云达积克接应角球顶中楣。双方之后未能再攻破对手大门，最终各一言和。利物浦和波痛失两分，暂以59分仍居英超第4位。

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