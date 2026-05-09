英超｜车仔立乱群龙无首 祖高尔力荐摩连奴「三度上车」

车路士近日解雇上任仅数月的领队罗仙尼亚（Liam Rosenior），再次面临寻找新帅的局面。近年「蓝战士」帅位更迭频繁，马利斯卡、普捷天奴以至杜曹等先后黯然下台。对于球队目前的乱局，车路士名宿祖高尔（Joe Cole）强烈建议球会应该邀请前主帅「狂人」摩连奴（Jose Mourinho）第三度重返史丹福桥执教，并直言这是球会目前「最明智的举动」。

祖高尔：给他长约重建球队

祖高尔对摩连奴回归的构思大力赞好，并呼吁车路士高层必须全面放权：「球会现在能做出的最好、也是最现实的举动，就是去找摩连奴。告诉他『帮我重建球会，我们会退居幕后，由你带领我们重回正轨』。只要让他掌管球会就可以了。」

他进一步解释：「给他一份长约，并告诉球员和球迷接受这个过渡期。让球迷知道何人当家，由摩连奴负责引援，由他负责一切。这可能需要几年时间来重建，但我非常肯定，三年后车路士的处境一定会比现在健康得多。」

领宾菲加不败 惹皇马垂青

自2016年离开车路士后，摩连奴曾执教曼联、热刺及罗马，近年一直未有再参与联赛争标行列。不过，这位葡萄牙名帅今季在葡超宾菲加迎来「第二春」，目前正带领球队保持不败的骄人战绩。祖高尔补充道：「每个人都以为他已经江郎才尽，但皇家马德里正在关注他是有原因的。」

据悉，除了车路士，皇家马德里亦对「狂人」虎视眈眈。皇马会长佩雷斯（Florentino Perez）极其欣赏摩连奴，并视他为今夏接替艾比路亚（Alvaro Arbeloa）帅位的首选人物。车路士若要「三度迎娶」这位功勋主帅，势必面临激烈竞争。

铁腕治军或成车仔救命草

作为车路士史上最成功的领队，摩连奴曾为球队赢下三座英超冠军。尽管近年车路士班主在转会市场大洒金钱，但球队实力并未因此拉近与英超榜首的距离。不少球迷及球评家均认为，面对现时车路士动荡的更衣室和缺乏方向的阵容，正正需要一位像摩连奴这样具备极强个性和铁腕手段的领队，才能够慑服阵中球员，重新燃起球队的雄心。