英超｜般奴力压赖斯夏兰特 当选英格兰足球先生

曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）今季表现八面玲珑，终于获得业界的最高肯定！这位31岁的葡萄牙中场，成功当选由英格兰足球记者协会（FWA）评选的英格兰足球先生，成为自2010年的朗尼（Wayne Rooney）之后，首位夺得此殊荣的曼联球员。

阿仙奴分薄票源

这项自1947年开始颁发的足坛历史最悠久个人奖项，今届的竞争异常激烈。作为曼联阵中唯一获提名的球员，般奴最终在900多名FWA会员的投票中，获得45%的选票，仅以28票的微弱优势，力压阿仙奴中场迪格兰赖斯（Declan Rice），而曼城神锋艾宁夏兰特（Erling Haaland）则位列第三。据悉，阿仙奴的选票被阵中的迪格兰赖斯、大卫拉耶、加比尔马加希斯及布卡约沙卡四人摊分，间接造就了般奴的当选。

助攻数字直逼英超纪录

般奴今季的表现绝对值得这个奖项。他至今已交出惊人的19次助攻，在联赛还剩三轮的情况下，距离由阿仙奴传奇亨利（Thierry Henry）及曼城中场奇云迪布尼（Kevin De Bruyne）共同保持的英超单季最多助攻纪录（20次），仅差一次。

除了穿针引线，他亦亲自攻入了8球，今季合共炮制了27个入球，是曼联能够稳守联赛榜第三位、并成功锁定来季欧联参赛资格的绝对核心。

曼城梳尔大热夺女足最佳

至于女子组方面，曼城前锋梳尔（Khadija Bunny Shaw）则以压倒性优势当选年度最佳女子球员。她在21场比赛中狂轰19球，带领曼城女足夺得十年来首个女足超级联赛（WSL）冠军。她击败了去届得主、阿仙奴的罗素（Alessia Russo）及车路士的罗伦占士（Lauren James）成功当选。

FWA主席约翰却斯（John Cross）对两位得奖者赞誉有加：「两位球员今季对球队的表现都有著举足轻重的影响力，他们也是球坛中极佳的榜样和模范。般奴正迈向打破纪录的道路，他的技术让我们如痴如醉；梳尔亦是实至名归的得奖者。」

两位得奖者将于5月19日在伦敦举行的年度足球先生晚宴上，正式接过这项殊荣。