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英超│曼城为后哥迪奥拿年代做好准备 邀马列斯卡过渡执教 长远由高柏尼接班

足球世界
更新时间：19:57 2026-05-08 HKT
发布时间：19:57 2026-05-08 HKT

英国媒体《inews》近日报导，曼城已为哥迪奥拿离队做好准备，他们计划聘请曾在青年军梯队任教的马列斯卡作过渡人选，他熟悉球会内部，又有经验及实力，可领军度过后哥帅初期。而球会长远目标，是邀请前队长高柏尼回巢，长期带领球队。

曼城做好哥迪奥拿离任计划

外界一直有传哥迪奥拿完成今季后，就会离开曼城，球会鉴于其功绩，让他自行决定何时离开，但同时已做好后期计划。《inews》引述知情人士的消息，哥帅如果真的在今夏离任，就会以马列斯卡稳住局面，有信心他可以领军度过后哥迪奥拿时期。

曼城有意以马列斯卡接手过渡。路透社
曼城有意以马列斯卡接手过渡。路透社
马列斯卡率队赢得欧协联。路透社
马列斯卡率队赢得欧协联。路透社
马列斯卡亦曾夺得世冠杯。路透社
马列斯卡亦曾夺得世冠杯。路透社
马列斯卡曾在曼城执教。路透社
马列斯卡曾在曼城执教。路透社

马列斯卡教几年 高柏尼再接手长教

马列斯卡曾在曼城青年军任教，亦试过出任哥帅助手，对蓝月内部了如指掌，加入球队可以无需适应。再者他以之带领李斯特城升上英超，又在车路士赢过欧协联和世界冠军球会杯，执教功力早已得到证明，蓝月希望让他执教数年，再等待高柏尼接手。后者球员时代是蓝月队长和后防核心，今季带领拜仁慕尼黑勇夺德甲，并踢出水银泻地的攻势，加上他跟随哥迪奥拿多年，尽收其传控足球的精髓，可作为长期带队的人选。

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