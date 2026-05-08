西甲│皇马「mma2.0」突显深层次矛盾 法国帮南美帮不和 麦巴比一举动耐人寻味

皇家马德里周四爆发严重内讧，曹亚文尼和费达历高华维迪在更衣室内动作，消息热爆传球。而今次的事件突显队内深层次的帮派矛盾问题，曹亚文尼来自法国，是队内法国帮一员；华维迪刚属于南美帮，一直有传两帮人不和诣，特别是基利安麦巴比加盟壮大法国帮的势力。而麦巴比在「mma2.0」事件发生后离开训练基地，被传媒拍摄到大笑，此举动令人耐人寻味。

法国帮、南美帮向来不和谐

据《塞尔电台》综合各方面的消息，帮派文化在皇马队内持续已久，目前最大势力分别是法国帮和南美帮，亦正好是今次「mma2.0」事件两位主角所属的派别。曹亚文尼是法国国脚，其法国帮队友有卡马云加、费兰特文迪和基利安麦巴比；华维迪是乌拉圭中场，与艾达米列达奥、云尼斯奥斯祖利亚、洛迪高高斯都是南美帮。

传皇马不排除大幅度皇整阵容

据悉自麦巴比加入皇马后，南美帮不满球队阵式和踢法要向前者倾斜；而华维迪自恃在皇马效力10年，是球队副队长，并与高层们关系紧密，经常干扰球队内务，令法国帮不满。如今曹亚文尼和华维迪讲手，突显法国帮和南美帮已不能和平公处，据报皇马会方不排除于夏天大幅度重整阵容，帮走队内大部份球员。

麦巴比大笑耐人寻味

而在冲击事件爆发后，多名皇马球员离开训练基地时都木无表情，唯独麦巴比被拍摄到开怀大笑，似乎无视事件的严重怛，皇马球迷亦对他的举动不满。

麦巴比离开时竟开怀大笑。网上图片