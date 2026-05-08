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西甲│皇马不满艾比路亚不作为 无介入停止「曹华」动手 或促使摩连奴回归

足球世界
更新时间：13:22 2026-05-08 HKT
发布时间：13:22 2026-05-08 HKT

皇家马德里中场拍档曹亚文尼和费达历高华维迪在更衣室内动手打架，后者更被击倒到入院缝针，事件在世界球坛热炒，这支西甲豪门亦沦为笑柄。据报球队主席佩雷斯和总经理荷西山齐士对教练艾比路亚由始至终都没有介入调动，任由「曹华」将冲击升级变成「mma2.0」，感到非常不满。球会认为需要一位强硬和有名望的主帅入主平乱，或促成摩连奴回归。

曹亚文尼、华维迪周四上演「mma2.0」

西班牙《阿斯报》透露，曹亚文尼和华维迪在周三已有激烈争吵，但未有进一步行动。到周四的操练，华维迪质疑曹亚文尼将周三的冲突内容向外泄密，不停指责和辱骂，更在操练中多次作出过火的凶狠拦截。曹亚文尼原本一直容易，但华维迪一直追缠，前者终按奈不住出拳打向华维迪，这名乌拉圭中场晕倒时头撞向桌子，要入院缝针。

艾比路亚由始至终无介入

知情人士指，艾比路比由周三开始，一直没有介入调停，见到华维迪在操练中不过向曹亚文尼作出过火拦截，亦视若无睹，令事件一发不可收拾。据悉主席佩雷斯和总经理荷西山齐士对教练艾比路亚的不作为非常不满，觉得他有责任去处理球员的情绪和和谐。

艾比路亚由始至终没有介入冲突。路透社
艾比路亚由始至终没有介入冲突。路透社
艾比路亚由始至终没有介入冲突。路透社
艾比路亚由始至终没有介入冲突。路透社
传皇马高层不满艾比路亚不作为。路透社
传皇马高层不满艾比路亚不作为。路透社

事件或促使摩连奴回归

银河舰队正考虑新球季教练人选，之前已考虑过要聘请一位比较强硬的教头，应付原本已传在的内讧问题。如今爆发更严重的冲突，会方更倾向由一位有绝对权威，领军风格严厉的主帅才能把场面锁住，摩连奴回归的机会更大。意大利转会专家罗马诺指，关于摩帅重返银河舰队的消息，日内应有突破性发展。

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