足球｜碧基涉嫌言语侮辱球证 遭西班牙足协重罚停赛两个月

前巴塞隆拿名将碧基因在上周五一场西班牙乙组联赛后，涉嫌言语侮辱及恐吓球证，被西班牙足协（RFEF）裁定「破坏体育尊严及体面」，重罚禁止参与足球活动两个月及停赛6场。

39岁的碧基目前是西乙球会FC安道尔（FC Andorra）的班主。事缘安道尔于上周五以0：1不敌阿尔巴塞特，连胜纪录终结。根据球证报告，碧基在赛后不断向裁判团队施压，更曾对球证德埃拿（Alonso De Ena Wolf）出言恐吓，要求球证「在护送下离开，以免遭受袭击」，并指「如果在其他国家你早就被打，但在安道尔我们比较文明」。

碧基在球员时代为巴塞隆拿赢尽锦标。法新社

FC安道尔现时在西乙排第10名。法新社

碧基被西班牙足协禁止参与足球活动两个月。法新社

球会否认指控

除了碧基个人被罚外，FC安道尔体育总监诺古斯亦因类似言论受到相同处分。球会随后发表声明，强烈反驳球证报告内容，指相关指控并非事实，并保留法律追究权利。西班牙足协纪律委员会最终决定，除个人禁赛外，FC安道尔亦被罚款1500欧元，而主场的主席厢房及VIP设施需关闭两场。委员会更警告，若球会再次违规，将面临在联赛榜扣减3分的重罚。

碧基职业生涯功勋显赫，曾为巴塞隆拿上阵616场，夺得9座西甲及3座欧联冠军。他在2018年透过其公司Kosmos收购安道尔，并创立了风靡全球的七人足球赛事「国王联赛」（Kings League）。