港足｜叶鸿辉补领十大杰青奖座 乐观面对十字韧带重创 冀年底重返绿茵场

「十大杰出青年选举2026」启动礼今日（6日）举行，大会特别邀请了2025年得主、港队传奇门将「英雄辉」叶鸿辉到场分享并补办颁奖仪式。这位36岁的门将去年10月为港足出战亚洲杯外围赛时遭受右膝前十字韧带撕裂重创，因而错过上届颁奖礼。目前正积极康复的他展现出乐观正面的态度，笑言现时正「专心复健」，并期望最快于今年年底重返球场，再次为港足及球会把关。

叶鸿辉在2025年10月代表香港出战亚洲杯第3圈外围赛对战孟加拉时勇战受伤，末段退下火线，其后证实右膝前十字韧带撕裂。他今日现身杰青活动，亲手接过迟来的「2025年十大杰青」奖座。回忆起受伤初期的心情，阿辉坦言：「受伤初期确实需要时间消化，感到非常不开心。但消化过后，就知道必须正面面对。这次虽然是重创，但我很快就调整心态，专心做复健，希望尽快回到球场见大家。」

伤患期成「不幸中之大幸」 争取年底复出

面对漫长的康复期，阿辉笑言现在的生活重点是「专心复健」，维持肌肉力量。他更乐观地表示，这次受伤是「不幸中之大幸」，让他有更多时间陪伴家人：「以前比赛日基本上只会集中精神在赛事上，不会理会其他事；现在反而多了时间和家人相处，这也是一种得著。」被问及何时能重返绿茵场，他透露目标是今年年底复出。

对于大会及外界冠以「传奇门将」的称号，阿辉保持一贯的谦逊：「其实有很多前辈的能力和表现都非常好，不需要太过集中将这个名衔交给我，我只是做回自己应该做的事。」他表示，获得杰青是对其职业生涯及付出的一大肯定，亦证明了运动员的努力是会被外界看见的。

化身「第12人」撑港足 点名赞保罗、叶嘉宇

虽然暂时未能为港队披甲，但阿辉强调自己会化身「第12人」，继续力撑港足：「无论我身在香港可以入场，还是之前去其他地方做手术只能看直播，我都会一路支持香港队。」至于今届香港足球明星选举的「最佳门将」心水，他点名赞赏东区的保罗以及标准流浪的叶嘉宇：「这两位球员今年的表现颇为突出，我觉得他们绝对值得拿今年的最佳门将。」

著眼未来 冀以教练身分传承「坚持」精神

谈及未来的目标，阿辉表示即使将来退役，也会专注于教练工作，特别是青年军的培训。他认为足球不仅是技术，更能改变年轻人的纪律与态度：「我教过不少本身纪律不太好的小朋友，但加入球队后，为了能继续踢球，他们会主动改善在学校的表现。」

他寄语年轻一代，在追梦路上最重要的是「坚持」：「追梦过程一定会有挫折，很多人遇到一点困难就放弃。但当你跨过后回头看，这只是人生中很渺小的经历。坚持到最后，才能成为成功的人。」阿辉期望能继续发挥杰青的影响力，培育更多优秀的年轻球员，为香港足球的未来出一分力。