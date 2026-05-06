欧联│马体会师徙遗憾 施蒙尼、基沙文与冠军无缘

马德里体育会在欧联准决赛被阿仙奴淘汰出局，教练施蒙尼(Diego Simeone)和锋将基沙文(Antoine Griezmann)最失落。前者带领马体会15年，始终与欧联锦标无缘；其爱将基沙文13次冲击欧联冠军同样未竟全功，他今夏将离队登录美职加盟奥兰多城，预计不会重返欧洲球坛，欧联无冠势成为其职业生涯最大遗憾。

基沙文13次冲击欧联冠军却无缘。美联社

施蒙尼两入欧联决赛未能捧杯

施蒙尼由2011年12月接掌马体会，至今已15年，期间曾在巴塞隆拿和皇家马德里的垄断下两夺西甲冠军，亦曾赢过西班牙杯、西班牙超级杯、欧霸和欧洲超级杯，独欠欧联宝座。他在2013至14和15至16球季两度领军跻身决赛，两次都不敌皇马屈局亚军，如今时隔9年再入准决赛，球队早已策略性弃西甲全力冲击杯赛，可是最终未能越过阿仙奴这一关。

施蒙尼两入欧联决赛未能捧杯。美联社

赞球队已出尽全力

这名阿根廷籍教头对未能晋级决赛没有耿耿于怀：「我感到平静，球队已经付出自己拥有的一切。我们走到一个没人想像到的位置，本系列赛与一支拥有惊人实力的球队竞争，用尽自己的武器，所以要接受所处的位置。我们竞争了，走到不容易达到的位置，只是遗憾没有赢得任何东西。」

基沙文13次冲击欧联都失败

而施蒙尼的爱将基沙文，生涯第13次冲击大耳朵杯失败。他历来曾代表皇家苏斯达、巴塞隆拿和马体会出战欧联，最接近冠军的一次是2015至16球季，当时马体会与皇马会师决赛，他在法定时间射失12码，令两队于90分钟和加时赛和1:1，12码大战射输仅得亚军。由于35岁的他已和美职奥兰多城签约，完成球季后就会加盟，以其年龄预计不会重返欧洲球坛，带著无缘欧联冠军的遗憾离开。