欧联│阿仙奴4日内连收好消息 5月转运双线叫胡 阿迪达：我们已达到水平争最劲高奖杯﹗

阿仙奴在周二欧联4强首回合主场1:0击败马德里体育会，总比数合计赢2:1，时隔20年再入决赛。该队短短4日内，先在英超赢波，再收到曼城失分的好消息取得夺冠优势，如今又跻身欧联决赛，5月明显转运双冠在望，主教练阿迪达亦指球队已达到争夺最顶级奖杯的必备水平，有信心保持下去夺得这两项重要冠军。

4日内英超和欧联形势大好

双方在首回合赛和1:1，阿仙奴今场返回主场顺利完成任务，凭锋将布卡约沙卡(Bukayo Saka)完半场前近门补射入网险胜1:0，两回合计赢2:1，继2005至06球季后再入欧联决赛，向首夺大耳朵杯的旅程再迈进一步。而这个是枪手4日来第3个好消息，他们于上周六英超主场3:0击败富咸，取得争冠关键3分，两日后再收到次席曼城作客3:3赛和爱华顿，痛失2分交出争夺主动权的振奋消息，形势大好。

阿仙奴凭锋将布卡约沙卡完半场前近门补射入网险胜1:0。路透社

4月曾陷入小低潮 5月转运两连胜

事实上兵工厂于4月曾陷入小低潮，先在足总杯8强出局，英超再连败予般尼茅夫和曼城，一度将保持逾200日的榜首席让予后者，呈现崩盘迹象。幸好踏入5月连赢2场，并转运于英超和欧联都形势大好，主教练阿迪达亦趾高气扬道：「我已球队标准已经定得很高，我们必须要保持下去。我认为这支阿仙奴，现在已经达到了一支顶级球会需要持续争夺最高奖杯必须达到的水平，球队正在向最后目标进发。」

阿迪帅指球队已走过困难时刻

阿帅亦回忆球员于4月的确曾感到疲惫和低落，他能够做的事就是给他们爱，相信和说服他们，大家最终拿出应有的表现，一起度过这个困难时刻。