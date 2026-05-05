欧联│马体会球员不想再保守 基沙文指今晚对阿仙奴会抢攻

今晚欧联4强次回合，马德里体育会作客阿仙奴。两队在上周首回合上演战术搏奕，彼此互相试探精彩的进攻画面欠奉，被外界批评沉闷。马体会造访伦敦前，表示今仗会改头换面不会再保守，锋将基沙文、中场马高斯洛兰迪指会主动进攻，踢出精彩的足球淘汰枪手入决赛。(Now643台周三凌晨3:00直播)

基沙文指今晚欧联对阿仙奴会抢攻。路透社

首循环两队各入一球12码

上周首回合马体会和阿仙奴各自只有4次和2次中目标攻门，双方各自的入球都来自12码，彼此战术搏奕味浓，不会冒险进攻，与另一场准决赛巴黎圣日耳门与拜仁慕尼黑对攻共有9个入球，刺激程度截然不同。今次造访伦敦，马体会上下表明不会再保守，锋将基沙文承诺会抢攻：「我们在首回合下半场踢出强，这才是我们应该坚持的方式。目标是保持那种压逼感，并取得入球。」

阿迪达会否依然继续战术搏奕味浓，不会冒险进攻？。美联社

基沙文保证一定会抢攻

该队中场马高斯洛兰迪亦附和道：「我们需要提高侵略性，在最后几米区域敢于寻求一对一，那是能决定生死的关键。」马体会近期回勇，在过去2场西甲连胜共入5球，有进攻的本钱。