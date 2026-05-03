英超｜赛程+得失球占优 麦臣、列纳齐撑阿仙奴捧英超

阿仙奴在周六以3:0大胜富咸后，于英超积分榜领先少打两场排第二的曼城6分。「兵工厂」传奇球星麦臣（Paul Merson）及前利物浦中场列纳（Jamie Redknapp），不约而同看好阿仙奴能够成功顶住压力，赢得自2004年以来的首个英超联赛冠军。

麦臣：曼城疲于奔命 压力巨大

作为阿仙奴的名宿，麦臣认为频密的赛程将会是曼城争冠的最大障碍。麦臣解释：「如果阿仙奴能赢下他们接下来的三场英超比赛，曼城将会非常难踢。从现在到球季结束，曼城将会一直处于追赶者的角色，除非他们能在对阵爱华顿和宾福特的比赛中大胜，从而扭转得失球的差距，否则他们将会一直追著阿仙奴的尾巴，这会对他们造成巨大的消耗。」麦臣直言若必须要二选一，他会选择阿仙奴，因为「兵工厂」的赛程相对轻松，而曼城则需要作客硬撼爱华顿及般尼茅夫等难缠的对手。

列纳：主场对般尼成抢分关键

另一位名宿列纳，则从「得失球差」的角度，分析了阿仙奴的优势。他认为，阿仙奴在5月18日主场对阵已降班的般尼，将会是争标的关键一战。他说：「有一场比赛特别突出，那就是阿仙奴主场对般尼，如果阿仙奴不能在那场比赛中以三、四球大胜，尽量争取更多得失球，我会感到非常惊讶。这是一个巨大的机会。」

列纳大胆预测：「如果最终需要以得失球差来决定冠军谁属，我认为阿仙奴的赛程占有巨大优势。即使曼城余下比赛全胜，只要阿仙奴同样全胜，并在对阵般尼时大刷得失球，我认为他们就能赢得冠军。」两位名宿的分析，无疑为「厂迷」打下了一支强心针。