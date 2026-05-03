英冠｜叶士域治来季重返英超 域斯咸失附加赛席位

英冠昨晚煞科，叶士域治主场以3：0击败昆士柏流浪，取得联赛亚军，来季重返英超。至于备受关注的域斯咸，则主场以2：2赛和米杜士堡以第7位冲线，无缘附加赛席位。

域斯咸以2：2赛和米杜士堡。美联社

域斯咸失去升班英超的附加赛席位。美联社

叶士域治来季重返英超。美联社

叶士域治2024/25球季在英超征战，但最终以4胜10和24负得22分，第19位完成降班英冠。他们事隔一季将重返英超，今晨于英冠煞科战凭佐治靴斯、菲路真尼和麦亚堤尔各建一功，主场以3：0击败QPR。叶士域治赛后以23胜15和8负得84分，获得联赛亚军。叶士域治来季将与高云地利，携手升班英超。

侯城后来居上取最后一席

至于最后一个升班席位，将由排第3至6位的米禾尔、修咸顿、米杜士堡和侯城，透过附加赛争逐。米禾尔主场以2：0击败牛津联获得联赛季军；修咸顿则作客以3：1力挫普雷斯顿，以第4名冲线。米杜士堡则以2：2赛和域斯咸，取得第5名。和波失分的域斯咸，更因侯城在最后一场以2：1击败诺域治，被侯城以两分反压，跌落第7位。侯城取得最后一个附加赛席位，至于域斯咸则失去附加赛资格，无缘连续4季升班。