港超联争标组｜坚sir谈争「最佳教练」指已做好本份 帕特华维迪伤愈轰2球：准备好为冠军而战

港超联争标组周六大埔以3:0击败杰志，「绿战士」主帅李志坚（坚sir）表示对球队表现感满意，而对于「最佳教练」的争夺，坚sir则表示已做好自己本份，而伤愈复出的帕特华维迪则表示很高兴复出即为球队入波，并指已做好准备为球队争冠。

卡迪朗（左）和坚sir（右）今日先礼后兵。摄影：魏国谦

坚sir指已做好本份，成绩亦有交代。摄影：魏国谦

2大「最佳教练」候选人对垒 坚sir指已做好本份

坚sir赛后受访表示对球队表现亦感满意，目前他在「最佳教练」的公众投票上与杰志主帅齐入前三，被问到今场胜仗是否有助他拉票时，他则表示：「呢啲嘢（帮到拉票）我都唔知啦，真系好个人喜好嘅啫，当然你问我，我谂我已经做好咗我本份，好似等同于球员落到场就要跑，都希望大家可以明白咩叫做「最佳教练」。」而大埔今年亦有多位球员在奖项上领先，被问到对此的感受时坚sir表示：「其实都开心，因为佢哋都辛苦咗成季，尤其是今年我哋真系出尽全力去打亚冠2。」他亦补充表示：「亚冠杯我觉得我哋系交代咗啦，杯赛其实有一个杯赛赢咗冠军，足总杯而家我哋四强，有机会争个决赛。联赛亦都正争取更高排名，成绩上已经算有交代，球队上下亦尽全力显示一支职业球队应该要做嘅嘢。」

帕特华维迪相隔近2个月复出即建2功。摄影：魏国谦

帕特华维迪赛后获评本场最佳球员。摄影：魏国谦

帕特华维迪相隔近2个月复出即建功

帕特华维迪自2月7日高级组银牌对高力北区后便因伤缺席，相隔近2个月后今场终于复出，并梅开二度助大埔大胜杰志，对此他表示：「我感到非常兴奋，因为我为此训练了很多，我在这段时期受了很多苦。要100%恢复状态并不容易，尤其是在对阵像杰志这样的强队时。但正如我所说，我已经准备好为冠军而战。」而提到好场即将对上近期状态大勇的东方时，他则表示对手非常难到付，因此球队亦会做好准备应对。

记者/摄影:魏国谦